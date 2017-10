El pasado, muy presente

El Algeciras Club de Fútbol y la AD Ceuta FC se disputan el próximo domingo (17:00) una nueva edición del Derbi del Estrecho. Un partido que ha levantado expectación en ambas orillas: son dos conjuntos llamados a disputarse la parte alta de la clasificación, con rivalidad y que se conocen muy bien. Los dos equipos tienen en sus filas futbolistas que alguna vez, y otros muchas veces, defendieron la camiseta del equipo rival y vecino. El conjunto caballa guarda mucho pasado algecirista con hasta cinco jugadores en su plantilla que conocen la casa albirroja: Willy, Álvaro Benítez, los dos algecireños para más señas, Víctor González, Dani Gallardo y Borja Romero.

Un Algeciras-Ceuta siempre es un partido, no mejor, pero diferente incluso a los derbis comarcales que disputa el centenario club algecireño. Para el Ceuta es, posiblemente, el partido con mayor rivalidad histórica. Pero como las dos ciudades, son dos clubes que se siempre se miran a la cara. En la Ciudad Autónoma hay esta temporada viejos conocidos de la afición algecireña. Destacan dos hijos de Algeciras, dos canteranos algeciristas que, "por circunstancias" defienden ahora la camiseta de un rival histórico.

Juan Luis Becerra Gallego, , es uno de ellos. Un jugador salido de la casa algecirista, donde jugó ocho temporadas y ha vivido dos ascenso a Segunda B. Estos días lucha a contrarreloj contra una dolencia en la planta de ese pie izquierdo que guarda veneno para los rivales para llegar al que considera "el partido más bonito de la temporada".

"Es un duelo especial que me encantaría jugar. El domingo pasado fui baja por la lesión pero espero llegar a tiempo", declara el de La Piñera. "Es el equipo de mi vida, en el que he jugado desde chico y va a ser raro cuando entre a los vestuarios y entre para un lado en vez de para otro", asegura Willy, un futbolista de los que se ganó el cariño de la afición. El zurdo salió del Algeciras cuando acabó la temporada del último descenso a Tercera y decidió marcharse al Formentera, con el que ascendió. "Tenía decidido irme, siempre pensé que no iban a contar conmigo y ya había hablado para firmar en el Formentera: también la salida de Mere, al que estaba muy apegado, influyó. Creo que fue injusta su marcha y luego tampoco Guti tuvo la culpa, la cula fue de los jugadores", explica.

A pesar de tener una renovación y otras en las baleares decidió aceptar la del Ceuta, "porque tenía ganas de estar cerca de la familia". Considera que el equipo caballa tiene "un buen equipo, para estar arriba". Del actual Algeciras, declara: "No he tenido la oportunidad de verlo pero sí he visto resúmenes y se sabía que iba a ser un gran equipo, el Algeciras siempre lo es y con Asián, que sabe cómo trabajar y que todos sus equipos acaban arriba, seguro que va a luchar por estar entre los cuatro primeros". Es su deseo: "Que el Ceuta sea primero y ellos segundo".

El que no puede jugar seguro es Álvaro Benítez Huelva. Un jugador que está en la historia del club. El de San Bernabé es uno de los futbolistas que más veces ha vestido la rojiblanca: nueve temporadas seguidas en el primer equipo, con tres ascensos -uno a Primera Andaluza y dos a Segunda B-. Incluso hizo uno de los cuatro goles de la recordada tarde frente al Tropezón. Benítez se opera hoy en Barcelona de una lesión de un hombro. "Imagina lo que me hubiese gustado jugar el domingo, espero llegar a tiempo para verlo", dice el jugador de la AD Ceuta, que ya piensa en disputar el partido de vuelta en territorio ceutí.

Víctor Gonzálezcumple su segunda temporada liderando la defensa ceutí y ya se enfrentó al Algeciras en el Nuevo Mirador la pasada temporada. Un estadio que el visueño hizo su casa durante cuatro temporadas. "Fue mi etapa más bonita", dijo el central, que analizó así al rival del domingo: "Es un equipo efectivo y con una seguridad defensiva bastante alta, de ahí los tres goles que lleva en contra, y como equipo muy bien conjuntado y un arranque muy fuerte". Víctor González espera un partido "a vida o muerte", "disputado" y dice que el Ceuta vendrá "a por el partido".

El linense Dani Gallardo ha sido el último de los jugadores del Ceuta que han militado en el Algeciras; lo hizo el pasado curso. "Ver cuándo se jugaba es este partido fue lo primero que hice cuando salió el calendario", dice el lateral, que explica que cambió de bando porque la oferta ceutí le permitía "dedicarse exclusivamente al fútbol por primera vez" en su carrera.

"Enfrentarte al Algeciras siempre es un partido bonito en la categoría que sea y más si tienes pasado algecirista", asegura Borja Romero que militó en el cuadro albirrojo en la 13/14, en Segunda B. "Nosotros vamos de menos a más y estamos confiados para este partido", declara.

Son algunos de los protagonistas previos de un Derbi del Estrecho señalado en rojo por muchos.