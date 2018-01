Un pasado en gualdiverde

El leonés Félix Alonso, que durante casi tres años ejerció su profesión en Los Barrios, vuelve a ejercer como primer entrenador en LEB Oro catorce años después de pasar por la Villa. Tras una larga experiencia, que le ha llevado a sentarse en banquillos de Portugal y Suecia, Alonso se ha puesto al frente del Iberostar Palma, decimoquinto clasificado, después de la dimisión de Xavi Sastre.

El leonés Félix Alonso, que fue segundo entrenador de Paco Olmos en el extinto CB Los Barrios y más tarde primer técnico durante una temporada y media, ha regresado a la LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto nacional. Alonso se ha hecho cargo del Iberostar Palma balear, que pelea por evitar el descenso y aunque desde su llegada acredita un balance de 1-2, la entidad de los rivales y las críticas de los medios locales indican que su equipo ha experimentado una notable mejoría.

Alonso, que había comenzado su andadura en el Samuel Aguilar como asistente de Paco Olmos, tomó las riendas del equipo en 2002, cuando el valenciano fue reclutado por el entonces Pamesa Valencia.

Fue destituido en la Villa a mediados de la 2003-04 y retomó la actividad baloncestística en la 2006-07 en Melilla (LEB Oro), donde volvió a ejercer de ayudante de Olmos.

En 2008 desembarcó en el Jovent Alaior (LEB Bronce) al que dirigió durante temporada y media, viéndose obligado a dejarlo por circunstancias personales.

Tras un largo paréntesis en 2014 se marchó a la máxima categoría de Portugal, al Sampaense y los excelentes resultados que estaba logrando provocaron que en mitad de la competición recibiese una oferta irrechazabale de uno de los clásicos de la competición lusa, el Ovarense Dolce Vita, con el que en su primera temporada llegó a disputar la semifinal de la competición y con el que en la andadura siguiente fue subcampeón de Copa y tercero en Liga.

La pasada campaña entrenó al Nassjo de Suecia, con el que incluso se enfrentó en los banquillos con el exgualdiverde Rafa Monclova. Esta temporada continuaba en el cargo, pero fue reclamado por el Iberostar Palma de la LEB Oro y su deseo de volver a España se impuso.

Félix Alonso debutó el 30 de diciembre frente al colista Ourense, ante el que su equipo perdió por dos puntos (67-69). Una semana después venció en la cancha del sexto, Valladolid, por 84-89 y el pasado sábado caía en la pista del segundo, el Prat, también por una sola canasta (78-76).

Preguntado por su pasado en Los Barrios, valora: "Guardo un recuerdo agridulce".

"La primera vuelta con Paco Olmos fue realmente mala a nivel deportivo, pero estuvimos bien personalmente, porque a pesar de los resultados se confiaba en nuestro trabajo", repasa. "Sin embargo de la segunda vuelta de aquel año tengo un recuerdo excelente".

"Algo parecido pasa con mi etapa como primer entrenador", abunda. "Del primer año, especialmente de la primera parte cuando nos pusimos siete-cero y nueve-uno pues guardo un recuerdo precioso y luego ya de la que era mi tercera temporada... había algo más allá de los malos resultados deportivos".

"Hubo personas que no fueron honestas conmigo, al margen de que tomasen la decisión de destituirme, que estaban en su derecho y nunca lo reprocharé, pero creo que se actuó de manera poco ética", acaba. "Hay algunos con los que he arreglado esas diferencias y otras con los que ni lo he hecho ni tengo ningún interés".