El partido de los récords

El amenazante duelo entre Russell Westbrook y Kevin Durant terminó con una amistosa tregua en el triunfo de las estrellas del Oeste sobre las del Este por 192-182 en el All Star Game de la NBA, disputado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, que vio cómo uno de sus jugadores, el pívot de la franquicia de los Pelicans Anthony Davis, superaba a Wilt Chamberlain (42 puntos en 1962) como el hombre con más puntos anotados en esta cita. Hizo 52 puntos, lo que le valió para llevarse el MVP del partido. De esa forma postergó las ambiciones de Westbrook, que aspiraba a lograr el galardón por tercera vez consecutiva, ya cuando su duelo con Durant había pasado a un segundo plano desde que culminó un alley-oop a pase de su ex compañero en los Thunder. No se hablan desde que Durant se marchó a los Warriors en verano, pero demostraron que en la pista se siguen entendiendo.

Marc Gasol, por su parte, completó un meritorio tercer All Star firmando10 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias en 21 minutos en pista. Se quedó cerca de un triple-doble que sí logró Kevin Durant (21 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia del All-Star en conseguirlo tras Michael Jordan, LeBron James y Dwyane Wade.

Con una nula defensa, (viva el espectáculo) y un show de mates y triples, el primer cuarto se cerró con la ventaja para el Este por 48-53, con un récord de 101 puntos entre ambos equipos, dos más que en la edición anterior. La tónica se mantuvo y los 374 puntos sumados entre los dos equipos superan los 369 de 2016 (196-173 para el Oeste), estableciendo un nuevo récord de anotación.

La tónica se mantuvo en la segunda parte y en el último cuarto del show, más que de un partido, el único interés pasaba por saber si el MVP iba a las manos de Westbrook o Davis. Fue entonces cuando una ráfaga de puntos del jugador de los Pelicans, que paró su cuenta en 52, terminó de inclinar la balanza a su favor. A Westbrook, que aspiraba a convertirse en el MVP por tercer año consecutivo, no le alcanzó con anotar 41 tantos, dar siete asistencias y capturar cinco rebotes. Sin embargo, al menos por un rato apagó el fuego de su pelea con Durant.