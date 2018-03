Un partido cinco estrellas

Llegó el día, el primero de los días que estaban en la hoja de ruta desde que comenzó la pretemporada. El equipo algecireño, segundo de la fase por el título de la Conferencia Sur de la Liga EBA, visita (18:00) al tercero, el CB Marbella La Cañada, al que solo aventaja en un triunfo. Un partido con mucho en juego al que los de Javier Malla acuden después de tres derrotas, de un cambio en su plantilla y con la baja de uno de sus pilares, José María Balmón, al que los médicos han convencido de que necesita un tiempo de reposo para restañar su espalda y poder llegar en las mejores condiciones al tramo final de la competición.

Desde antes de que comenzase la competición ya parecía claro que Icom Udea y Marbella se encontrarían en la zona noble de esta segunda fase. Los algecireños no afrontan el duelo con las mejores cartas. Vienen de enlazar tres derrotas después de no perder en todo el año. No podrá contar con el segundo jugador con mayor valoración de su plantilla, José María Balmón, que acredita esos números después de haber estado renqueante durante toda la competición. Sergio Malla no ha podido ejercitarse durante la semana.

Por el contrario, los udeístas desenfundan al escolta Dominique Oliver, que llegó esta semana para ocupar la plaza de Joel Expósito. Los algecireños han contado esta semana en sus entrenamientos con la colaboración del exjugador Antonio Arroyo para suplir las ausencias.

"Es un partido bonito, aunque a nosotros nos llega puede que en el peor momento", comenta el entrenador de Icom Udea, Javi Malla. "Estamos hablando de un equipo que conoce muy bien el oficio y que en casa ha hecho una temporada espectacular".

"Va a ser un partido a cara de perro y hay que tener claro que en esta segunda fase cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, como quedó patente la semana pasada", abunda.

El CB Marbella, por su parte, ha ganado ocho de los nueve duelos que ha jugado en casa (sólo le derrotó Melilla) y cuenta en sus filas con un ilustre como Richi Guillén (ex de Algeciras y Los Barrios) que fue el más valorado de la fase regular en toda la Conferencia Sur y con Evan Maxwell, que el pasado curso fue clave en la buena marcha de la ULB.

El técnico, Francis Tomé, resta importancia de la racha de los algecireños "porque tienen a Malla como entrenador y él habrá sabido encontrar el antídoto".