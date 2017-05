El partido a partido de Álvaro Quirós llega a Wentworth

álvaro Quirós, colchonero confeso, comentó en su blog de ten-golf.com que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ha sido "fuente de inspiración" para levantarse en los momento difíciles y poder ganar el último torneo de Sicilia. Con esa filosofía y una mejor cara, el guadiareño compite desde hoy en el BMW PGA Championship de Wentworth, en Inglaterra.

"No hace falta ni decir lo agradecido que le estoy a todo mi equipo de trabajo, a mi familia, a mi mujer, a todos los que me han apoyado… Y aunque os pueda parecer un poco raro, ahora que al fin he conseguido ganar un torneo después de tanto tiempo le tengo que dar las gracias también al Atlético, porque para mí ha sido una inspiración y una fuente de motivación en los últimos años. Esa filosofía de volver a levantarse siempre cuando cae, de morir matando aunque sea en la orilla… Esa capacidad de lucha que el Cholo le ha dado al equipo es algo que, como deportista, a mí me motiva. Y como aficionado de este club me enorgullece", escribió Álvaro Quirós en su blog.

El guadiareño toma la salida a las 9:40 en el prestigioso torneo se celebra anualmente en Wentworth, Inglaterra, y que será el primer evento en la nueva Serie Rolex del Tour Europeo.

Junto al guadiareño estarán los miembros de la Armada española Carlos Pigem, Pep Anglés, Pablo Larrazábal, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares, Nacho Elvira, Adrián Otaegui y Eduardo de la Riva.