Un paréntesis para una Copa

El Algeciras Club de Fútbol hace un paréntesis en su arranque liguero para disputar hoy (21:00) frente al Betis Deportivo (Segunda división B) el partido de ida de la segunda eliminatoria de la Copa Federación, antesala a la ronda final de la fase andaluza en la que ya espera el Huétor Tajar, único inscrito del grupo IX de Tercera y que no ha tenido que jugar ningún partido para llegar hasta ahí. Algo que no habla demasiado bien de esta competición. El equipo albirrojo afronta el duelo ante el filial bético después de eliminar al San Fernando (también de la categoría de bronce) en dos buenos encuentros y de comenzar la Liga con un empate en Puente Genil. El entrenador, José Antonio Asián, anuncia cambio de once, pero menos de los que quisiera por las numerosas bajas.

El cuerpo técnico del Algeciras quiere centrarse en el duelo de esta noche y aparcar el que tiene el domingo ante el Atlético Sanluqueño correspondiente a la segunda jornada de Liga. Ya la pasada semana Asián anunció que iba a hacer rotaciones en la Copa Federación. El problema es que afronta el duelo con las bajas seguras de Iván Turrillo -tratándose de una rodilla- y Pablo Ganet -con su selección- y hombres como Adrián Máiquez, Chapa y Chico Díaz no andan al cien por cien, aunque se ejercitaron ayer con el grupo, y son dudas. El delantero Ito se entrenó aparte.

Supone un alivio la recuperación del central Salas y el lateral De Castro. Estos dos defensores saldrán de inicio, al igual que los que no jugaron o tuvieron menos minutos en Puente Genil como Anaya y Josemi. La defensa puede recomponerse con facilidad, aunque Asián tendrá que volver a alinear a futbolistas que ya estuvieron el domingo para cubrir plazas en ataque.

"Estamos bajo mínimos. El domingo teníamos a quince disponibles y tendremos que recomponer el equipo dentro de nuestras posibilidades", declaró al respecto. "Tenemos que intentar dar una buena imagen y dar una satisfacción a los aficionados... y jugar mejor que el domingo", añadió. Y es que el técnico coriano reconoció que su equipo no estuvo bien en Puente Genil. "No jugamos bien, jugamos mal y los futbolistas son los primeros que lo saben. Estamos en unos parámetros mejorables pero ya estamos en competición y tenemos que contar con la motivación de los contrarios. El nombre nos sirve para venirnos arriba pero los contrarios vienen con la obsesión de ganarnos porque ganar al Agleciras no es ganar a otro equipo de Tercera. Así que cuando sea necesario hay que quitarse el traje de noche y ponernos el mono de trabajo".

José Antonio Asián aplaudió la propuesta de fútbol del Betis Deportivo. "Es de los pocos filiales de España que están haciendo las cosas como hay que hacerlas y jugando como tiene que jugar un filial de un equipo grande. Nos va a hacer trabajar, tendremos que hacer un derroche físico para aguantar el ritmo y la posesión. Es un rival que como tenga el día te pasa por encima", dijo sobre el rival verdiblanco.

El cuadro albirrojo ya derrotó al rival bético en un amistoso en pretemporada con un tanto de Ayala. Un Betis Deportivo -el Betis B- y un José Juan Romero -su técnico- que es un contrincante de sobra conocido por los algecireños en las últimas campañas. Fue el equipo que eliminó al Algeciras en la edición de la Copa Federación de la pasada temporada. En Liga, los algeciristas sumaron una victoria en casa y un empate a domicilio.

La afición del Nuevo Mirador ya tiene ganas de acción real y mientras espera el partidazo de Liga del domingo tiene hoy una nueva cita con los suyos, que en casa no han perdido en pretemporada.