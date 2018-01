"Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la Balompédica"

Manolo Ruiz fue destituido en la Balona el 7 de noviembre de 2016, después de que su equipo cayese 2-5 ante el Mérida, la primera derrota en nueve jornadas. Catorce meses después el preparador se enfrentará el próximo domingo a los albinegros como máximo responsable de un Extremadura afincado en la segunda posición. De su equipo de colaboradores forman parte José María Moreno y Raúl Pérez, que también le acompañaron en su etapa en La Línea. Ruiz echa la vista atrás con máximo respeto a la centenaria institución pero con críticas, unas veladas y otras no tanto, a quienes entonces dirigían los destinos de la Real Balompédica. Con el paso del tiempo ha llegado a la conclusión de que su negativa a retirar al equipo de la final del Trofeo Mancomunidad que le enfrentaba al Algeciras jugó de manera decisiva en su contra.

-¿El del próximo domingo es un encuentro entre Manolo Ruiz y su exequipo o entre el Extremadura y la Balona?

-Lo primero que debo decir es que yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a la Balona y muy agradecido a la entidad por la oportunidad que me dio. Otra cosa es que yo soy profesional, que ahora defiendo los intereses del Extremadura y quiero ganar. Pero en absoluto tengo un interés insano por derrotar a la Balona, son tres puntos importantes, quiero ganar, pero en absoluto hay nada más.

-¿No dejó usted cuentas pendientes en La Línea?

-Bueno… la verdad es que desde mi punto de vista mi salida no fue lógica, porque llevábamos una racha de ocho partidos sin perder y a la primera derrota me cesaron. No creo mucho en eso de los premios, pero da la casualidad de que Canal Sur me consideró el mejor técnico de octubre y nada más perder en noviembre se me dice que el equipo no estaba bien. Ese fue el argumento. Como yo sabía que eso no era cierto entendí que sobraba en ese club.

-En realidad la explicación que dio la entidad al menos de manera pública fue que la destitución se debía "a causas extradeportivas".

-Uff… Se trataba de argumentar una decisión que yo estoy convencido de que vino desde la pretemporada. Yo creo que esa decisión extradeportiva de que habla se tomó en un partido en agosto en Algeciras, pero ese asunto lo tengo olvidado y estoy centrado y muy ilusionado en hacer las cosas bien aquí. [Manolo Ruiz no lo dice explícitamente, pero se refiere a su decisión de no retirar el equipo en la final del Trofeo Mancomunidad que enfrentaba a la Balona con el Algeciras, a pesar de que el entonces presidente, Alfredo Gallardo, así se lo solicitó a uno de los integrantes del cuerpo técnico].

-Es muy posible que a Manolo Ruiz le haya merecido alguna reflexión la salida de Alfredo Gallardo de la presidencia de la Real Balompédica.

-Vi algunas cosas a través de vuestro periódico y por lo que tengo entendido han sido problemas de salud los que le han impedido continuar en el cargo. De todas formas entiendo que el nuevo proyecto es continuista, porque siguen en el club muchas de las personas que estaban relacionadas con Alfredo y eso garantiza que no se va a producir un giro radical.

-Casi en cada intervención pública el nuevo presidente, Raffaele Pandalone, habla de la necesidad de profesionalizar el club. ¿Le suena de algo?

-(ríe) A mí me criticaron mucho por utilizar esa palabra. Al principio la aceptaron, pero luego me decían que quería profesionalizar en exceso el club cuando aquello era una familia y estaban acostumbrados a otra cosa. Son maneras de enfocar las actitudes de cada uno.

-¿Ha llegado usted a cerrar completamente la puerta a aquella etapa?

-Vamos a ver, yo sé perfectamente lo que supone la Real Balompédica, que es un equipo importante en esta categoría pero también entiendo que la gestión, al menos cuando yo estaba, no era lo profesional que yo entendía que tenía que ser. Intenté mejorarla en muchos aspectos y algunas de las cosas que nosotros modificamos aún están en vigor. Pero insisto en que yo siempre estaré agradecido a la entidad por la oportunidad de entrenar en un club histórico, lo que pasa es que me marché con un sabor amargo, porque estoy convencido de que la decisión de destituirme no fue justa. No podía ser por motivos deportivos, porque era la primera derrota en nueve jornadas. Yo me quedé con la sensación de que no me dejaron terminar el trabajo para hacer un club más profesionalizado y me alegra que ahora lo quieran hacer, por el bien de la Balona.

-¿Qué valoración hace usted desde la distancia, pero conociendo la casa, de la marcha del equipo albinegro?

-Como siempre, ¿no? Con altibajos. En mi opinión la Balona es un equipo con cierta inestabilidad y hay momentos de euforia en cuanto se enganchan una serie de partidos y de ahí que llegasen a colocarse líderes. En esos momentos se lanzan las campanas al vuelo y luego en cuanto los resultados no acompañan aparece el pesimismo y la gente empieza a pensar que el equipo corre el riesgo de bajar. Yo creo que la realidad no es ni una cosa ni la otra. Entiendo que la Balona es un buen equipo de la categoría, como muchos, y depende de las dinámicas. Ahora mismo está en un momento muy positivo y por eso sé que para nosotros será un rival muy complicado.

-Pues da la sensación de que el Extremadura, con la exigencia que tiene y después de dos semanas sin sumar un triunfo, se juega más que el equipo de La Línea, que casi se puede decir que tiene mucho que ganar y muy poco que perder. ¿Afronta su equipo el partido con más presión?

-Puede ser que sí. Yo siempre he creído que los proyectos se consolidan con paciencia, pero aquí existe una gran dosis de presión que muchas veces juega incluso en nuestra contra. El día que nos colocamos líderes después de derrotar al UCAM Murcia repetí que ser el primero en octubre no significa nada, que los objetivos hay que alcanzarlos en mayo, pero aquí existe una presión que se palpa en el entorno del club.

-Por otro lado Manolo Ruiz era conocedor de todo eso cuando aceptó la oferta del conjunto de Almendralejo.

-Correcto, sí. A mí como entrenador me gusta asumir esos retos. Cuando vine sabía cuál era el objetivo y que había una buena plantilla y asumí la responsabilidad, pero también sé que hay otros muchos equipos con presupuestos altos y que pelean por estar arriba. Esa igualdad que hay entre todos los equipos del grupo y de la que tanto se habla cuando es a uno al que le da en la cara te sorprende un poco aunque no debería ser así. Si los que conocemos y analizamos este grupo sabemos de la confección de muchas plantillas, también somos conscientes de que a un partido casi todo el mundo es capaz de ganar a cualquiera.

-¿Entonces el Extremadura es o no es favorito contra la Balona?

-Es que en esta categoría hablar de favoritos, con la igualdad que hay… El partido del domingo va a ser muy igualado, porque la Balona llega en una dinámica muy positiva, con jugadores que saben competir. Es cierto que nosotros, por jugar en casa, estamos obligados a ganar, pero desde luego no va a haber ni un atisbo de relajación, porque sabemos que el partido va a ser complicado.