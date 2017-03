Otra ocasión para la Unión

Otro match ball para la Unión Deportiva Los Barrios para tratar de abandonar los puestos de descenso en este grupo X de Tercera división. Los barreños reciben esta tarde (18:00) al Utrera y saltarán al campo sabiendo cómo han quedado sus rivales directos, especialmente en el duelo Castilleja-Alcalá. Los barreños (27 puntos) deben vencer y que el mencionado derbi sevillano (ambos con 30) no acabe en tablas aunque como mal menor reducirían la diferencia a sólo un punto con 24 aún en juego. La Unión está en su mejor momento tras cuatro jornadas sin perder.

Los de la Villa tienen el average ganado con los alixeños en el cómputo de los dos partidos jugados mientras que con los de Guadaíra aún tienen que jugar allí (0-1 en el San Rafael) aunque en el general la ventaja es barreña por -20 a -23.

Los gualdiverdes, que estarán arropados por 400 alumnos de Secundaria en el denominado 'Día del Estudiante' saben que no vale otra cosa que no sea sumar los tres puntos, más cuando la semana pasada, también en casa, no pudieron pasar del 0-0 precisamente con el Castilleja.

Al respecto, el técnico Rafa Escobar comentaba en la previa frente a los utreranos que "seguimos teniendo altibajos en cuanto a juego, aunque sumamos un punto que siempre es importante, en un partido que hace un mes habríamos perdido", destacando que "han cambiado la dinámica, que es importante también" y espera ver "si somos capaces de ofrecer un buen choque y sobretodo mayor continuidad sobre el campo".

Tras el enfrentamiento de la semana anterior, el cordobés reconocía que su equipo había jugado con nervios. "Hay que ponerse en el pellejo de los jugadores. Ellos quieren hacerlo lo mejor posible pero luego está la incertidumbre a perder, el miedo a la duda y eso te va minando para demostrar mayor acierto, más personalidad, ser más vertical y profundo... Los equipos que estamos abajo es por algo y cuando estás al filo de la posibilidad de salir, los músculos se te tensan, se te nubla el poder pensar antes, la toma de decisiones correctas... Hay que tener la cabeza fría pero hay que entender la situación de los futbolistas".

Aunque no quiere meter más presión a sus chicos, "volvemos a tener una final, es vital, importantísimo y lo sabemos", pero "quiero tranquilidad, no quiero un equipo alocado, que se pase de revoluciones, que seamos capaces de que en 90 minutos podemos ganar a cualquier rival y en este caso es el Utrera".

El Utrera puede ser un conjunto peligroso pese a que no se juega nada más que la honra pero Escobar prefiere "un equipo que juegue bien al fútbol. que maneje bien el balón, con criterio, que trata de elaborar desde atrás. Estos conjuntos nos benefician más. Nuestras virtudes no son elaborar y llevar el peso de los encuentros, todo lo contrario, estar juntos, presionar bien, robar y salir rápido buscando espacios... Nos conviene más un partido abierto que otro donde el rival se cierre y que nos dé a nosotros la pelota".

"Anímicamente estamos bien, todos los jugadores están con confianza, trabajando fenomenalmente, alegres y con confianza y eso nos da buenas sensaciones", sostiene.

La única baja será la del defensa linense José, que sigue recuperándose de la rotura de un hueso del pie.