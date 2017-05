"Estamos obligados a tener más intensidad que la Balona porque nos jugamos mucho"

El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Alberto Monteagudo, entiende que su plantilla debe demostrar mañana en La Línea "con más intensidad que el rival" la imperiosa necesidad de ganar con la que llega al encuentro después de tres jornadas sin vencer, pero advierte que enfrente habrá "un buen equipo", en referencia a la Balompédica y que vencer en el Municipal "nunca ha sido fácil".

Monteagudo asegura que su equipo ha vivido una "semana difícil" después de un empate a manos del Jumilla que llegó en el minuto 85 y que ha puesto en tela de juicio incluso la participación de los departamentales en la fase de ascenso, pero saca conclusiones positivas: "Lo que tenemos claro es que estamos obligados a ir a La Línea a ganar para asegurar el play-off y mirar hacia arriba en el último partido".

El exfutbolista del Algeciras entiende que su equipo disputa "dos finales" en las dos jornadas que restan y que las afronta "en muy buena situación para poder seguir soñando con lo que todo el mundo sueña".

Monteagudo, que ni se plantea que el Cartagena se quede fuera de la fase de ascenso ("no entra en nuestra cabeza, porque después de treinta y seis jornadas ahí merecemos disputarla") no concede especial importancia al hecho de que la Balompédica no tenga más objetivo que finalizar la temporada de la mejor forma posible.

"Nos preocupan todos los equipos, porque en esta segunda vuelta nos está costando ganar, sobre todo porque perdonamos muchas ocasiones", reflexionó ante los medios locales. "Me preocupa que tengamos un poco más de acierto arriba y que cortemos esa racha en la que hemos entrado de encajar un gol cada semana".

"Estamos obligados a tener más intensidad que la Balona, que ha hecho del partido una fiesta, ha puesto las entradas a un euro, pero nosotros nos jugamos nuestro año y estamos obligados a acabarlo bien", dijo, para añadir que el albinegro es "un equipo rápido, que por fuera se mueve muy bien, con un doble pivote muy bien plantado... un buen equipo que ha terminado la temporada bien".

"El de La Línea siempre ha sido un campo difícil en esta categoría incluso ahora que vuelve a ser de césped natural, pero nosotros hemos sido un equipo muy solvente cuando hemos jugado fuera de casa, así lo dicen los números, de manera que eso sumado a la intensidad y a que ellos sólo se juegan los puntos y nosotros algo que la ciudad lleva tres años buscando pues se tiene que ver reflejado en el terreno de juego", concluyó Monteagudo.