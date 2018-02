La obligación de siempre

El Algeciras CF recibe esta tarde (17:00) al Xerez Deportivo con la obligación de una victoria. Los albirrojos, invictos en 2018, vienen de cosechar cuatro puntos en sus dos últimas salidas consecutivas (Alcalá y Lebrija), pero tienen muy presente el resbalón con el Cabecense en su partido más reciente como local. José Antonio Asián prohibe cualquier resquicio de relajación ante un rival en crisis, un histórico que vuelve al Nuevo Mirador catorce años después de aquel último envite en Segunda A. Los de casa pierden al sancionado Berlanga y al lesionado Chapa, pero podrían desenfundar al delantero argentino Damián Solferino.

El Algeciras-Xerez de hoy se presenta cargado de ingredientes. Ante todo es un duelo con un cartel grande por mucho que los azulinos no vivan sus mejores horas, motivo de más por el que Asián extrema las precauciones. La cita representa una oportunidad más para los algeciristas de poner tierra de por medio en la segunda plaza del grupo X de Tercera. Por lo pronto, el Ceuta empató ayer en Las Cabezas sin goles y podría alejarse a seis antes del derbi del Estrecho. El líder Cádiz B, a ocho de distancia, juega con el Arcos en El Rosal a partir de las 12:00.

De fácil no tiene nada; como creamos que está ganado nos vamos a llevar una sorpresa"José Antonio AsiánTécnico del Algeciras CF

Asián valoró de nuevo el punto arrancado el pasado domingo en Lebrija, donde el exalbirrojo Chico neutralizó el tanto de Ito. "Es mucho más importante que el valor que le damos a nivel general", aseguró el técnico, que insistió en la dificultad de sumar en ese campo y el hecho de mantener los siete puntos de renta sobre el quinto, más si cabe en un choque rodeado de circunstancias que "formaron un cóctel molotov que no nos explotó en la mano".

Pasada la página de Lebrija, José Antonio Asián centra toda la importancia en el encuentro de esta tarde. "No podemos menospreciar al rival, no se le está dando el mérito al trabajo que está haciendo el Xerez. Hay que ponerse en su piel y aguantar todas las semanas las circunstancias que conlleva un equipo con tantos problemas que ni siquiera tiene campo propio", sostiene el Chato, que insiste: "De fácil no tiene nada, como creamos que está ganado igual nos llevamos una sorpresa muy desagradable".

El Algeciras cambiará su once. El central Miguel Ángel Berlanga cumple sanción por acumulación de amonestaciones y su plaza será cubierta por Salas, casi inédito en la segunda vuelta, aunque Anaya es otra posibilidad. La otra baja de la semana es la del canterano Chapa, titular las dos últimas jornadas en el centro del campo, que sufre una rotura del escafoides y estará 40 días escayolado, lo que le deja fuera de combate hasta abril. "Ahora que había cogido su sitio, es mala fortuna", lamentó Asián.

Los albirrojos disponen ya del argentino Damián Solferino, el último refuerzo invernal. Tramitada la ficha, el ariete podría tener sus primeros minutos hoy aunque apenas lleva unos entrenamientos encima con el grupo. "Tiene ganas de ponerse ya, es un jugador hecho que sabe a lo que viene", remarcó Asián. La principal incógnita es la vuelta o no de Mané, algo mejor de sus molestias. El algecireño anunció esta semana que colgará las botas cuando acabe el curso... a poder ser con el equipo en Segunda B.

Albertito y Tano se postulan para volver a un once mucho más ofensivo, más protagonista con el balón. Es lo que demandará hoy una grada que también quiere ver al joven Moha, que viajó a Ghana para solventar por fin su documentación. Como poco, el entrenador esperará otra semana más para tener la certeza del ok federativo.

Asián admite la marcha triunfal del Cádiz B -"está muy por encima del resto"- y recuerda que "a partir de ahí el mejor equipo somos nosotros con diferencia".

El experimentado entrenador pide el aliento unánime de la afición algecirista e insiste en que "cuando el Mirador dice ahora, es muy difícil que a los rivales no les tiemblen las piernas".