La nueva identidad del Algeciras

El Algeciras CF pone nombres, apellidos y propósitos a su proyecto deportivo para la temporada 2018/19 en Tercera división. Los albirrojos encomendaron ayer el banquillo a Javier Viso como el entrenador elegido por José Manuel Jiménez Ortiz Mané, que ejercerá de secretario técnico de la casa. El directivo y abogado Miguel Ángel García pasa a ser el máximo responsable de la junta en el área deportiva, aunque aseguró que deja la confección de la plantilla a Mané y Viso. El club manifestó que mantendrá el mismo presupuesto económico de la pasada campaña y que partirá con el objetivo de inculcar una identidad que valore la cantera y compita sin renunciar a nada.

El algecirismo salió ayer por fin de dudas. Los indicios se convirtieron en hechos cuando Ricardo Alfonso Álvarez, el presidente, desfiló a la sala de prensa del Nuevo Mirador con Javi Viso, Mané y Miguel Ángel García, las tres patas de una "idea" que ha terminado por convencer a toda la directiva.

El presidente albirrojo inauguró "una etapa con renovadas ilusiones" y expresó su agradecimiento "a todos los colaboradores, técnicos y dirigentes que nos acompañaron la pasada temporada, especialmente a nuestro querido Rafael Mellado".

Miguel Ángel García, uno de los abogados de la directiva y con experiencia como coordinador de las categorías inferiores, tomó el testigo para explicar cómo su idea había calado en el Mirador. "Lo primero fundamental es la vuelta de Jesús Casas, una figura imprescindible en esta idea de club que tenemos, una persona que nos va a ayudar", comenzó. "Sobre el presupuesto, podemos decir que para el primer equipo va a ser el mismo, tan austero o tan generoso como la pasada temporada. No estamos vendiendo que estamos tiesos, estamos igual de bien o de mal que hace un año", señaló.

"Yo soy un enamorado de la cantera y pienso que tiene que ser la joya de la corona, pero no nos vamos a volver locos. La idea es mantener la estructura, una serie de jugadores que todos tenemos en la cabeza, y en los puestos que no haya jugadores de la casa que den el nivel necesario buscaremos fuera, pero siempre que den un salto de calidad", aseguró García, que no es partidario de fichar por fichar.

"Soy responsable del área deportiva pero quiero dejar claro que no voy a entrar en los fichajes... Para eso está un secretario técnico como Mané, un hombre de fútbol con experiencia a nivel profesional, otro amante de la cantera que conoce la casa y que transmite ilusión", continuó el directivo. "Además Mané conoce al vestuario perfectamente, sabe las virtudes y los defectos de cada uno", agregó.

"Hay mucho que mejorar y es la labor fundamental del secretario técnico y el entrenador", admitió García.

"Me gustaría que entre todos consigamos darle una identidad a este club", deseó el directivo, que sobre las miras deportivas zanjó: "El objetivo, partiendo del mismo presupuesto y sin más ansiedades, es que cada domingo vengamos al campo, disfrutemos viendo a jugadores de la casa, partiéndose el pecho por el escudo que defienden, que hagamos un fútbol vistoso, y si todo eso nos lleva a que estemos en los primeros puestos, a liguilla o al ascenso, bienvenido sea".

Mané ha pasado en apenas una semana de colgar las botas a tener el futuro del Algeciras en sus manos: "Hablamos de un proyecto muy ilusionante, representar a mi club como algecireño e intentar subir al equipo lo más arriba posible... Tuve poco tiempo para pensar y no dudé. Espero aportar mi experiencia profesional y devolver al equipo donde se merece", declaró el exfutbolista, que avala a Viso como "el entrenador más adecuado ahora mismo".

Javier Viso, segundo técnico de José Antonio Asián el pasado curso y hombre de la casa, se mostró orgullo de "ser el entrenador de este gran club". "Agradezco a todos los que confían en mí, que son muchos, y espero no defraudar y trabajar mucho con ilusión y fuerza", dijo.

"Vamos a ver qué plantilla podemos hacer, pero mi idea es que sea una plantilla competitiva, muy competitiva", avanzó. "Me gusta jugar bien, por supuesto, pero lo que nos gusta a todos es ganar", sentenció Viso.