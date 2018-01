Un necesario paso al frente

Ya toca ganar fuera. El Algeciras afronta una doble oportunidad a domicilio para dar un paso al frente y, como poco, asegurar su segunda plaza por detrás del líder, el Cádiz B. Los albirrojos tomarán la carretera dos semanas seguidas, hoy a Alcalá de Guadaría (11:30) y la siguiente a Lebrija, en un tramo complicado del calendario, el Tourmalet de la cuesta de la enero. José Antonio Asián debe reinventar el equipo ante las bajas del sancionado Albertito y el lesionado Mané. Además, Pablo de Castro quiere jugar con una máscara protectora y el técnico citó al juvenil Álex Guti para paliar la falta de efectivos en un ataque del que ya no forma parte Chico Díaz, que se desligó del club ayer mismo.

El Algeciras quiere agarrar una victoria fuera dos meses después de la última, cuando se impuso en Lepe a finales de noviembre. Los albirrojos igualaron sin goles en Sanlúcar en la primera salida de 2018 y se mantienen invictos en el nuevo año (cinco puntos de nueve) aunque el resultado ante el Cabecense no contentó. "Hay que digerir lo más rápidamente posible ese 1-1 porque ya no va a haber ningún partido fácil", advierte el entrenador.

Asián se queda con las buenas sensaciones que transmiten sus jugadores: "Llevamos los mismos puntos que en el arranque de la primera vuelta pero es verdad que estamos más fluidos".

El técnico considera que "dependiendo del resultado en Alcalá, te obligará más o menos la próxima semana en Lebrija, pero no debemos pensar más allá, no sirve de nada". Los albirrojos inician la 23ª jornada del grupo X de Tercera a seis puntos del líder, que recibe al Castilleja (12:00), y con solo uno más que el Sevilla C, que visita Lepe (12:00).

Asián ensalza al Alcalá y recuerda que "es un campo que históricamente no se le da bien al Algeciras". De hecho, los del Nuevo Mirador sólo han ganando una vez en el feudo panadero, en la 2014/15 con un gol olímpico de Javi Chico. El técnico albirrojo habla de un rival con "una mezcla de veteranos y jóvenes", con "jugadores que llevan en el club muchos años como Serrano, Óscar Rodríguez o Gonzalo, que son parte no solo del cuerpo deportivo sino que llevan las escuelas y el control".

Los algeciristas pierden a su pichichi, Albertito, por acumulación de amarillas, y a Mané, que el pasado domingo recibió una dura entrada que le lesionó.

Además ayer saltó la noticia con la marcha del delantero Chico Díaz, inédito en 2018 por unas molestias que no le dejaron rendir casi desde que llegó. Asián convocó al extremo juvenil Álex Guti, máximo artillero del Liga Nacional de Fernando Gallego y debutante en una expedición del primer equipo. La decisión deja en tierra a los algecireños Oñate y Anaya.

Otro que puede y quiere volver es Pablo de Castro, operado de una fractura nasal la pasada semana y con una máscara protectora con la que se ejercitó estos días. Asián también recupera al capitán Iván Turrillo con el deseo de que pueda ir asentándose.

Romero defenderá el marco. Si Pablo vuelve, la defensa será la de gala con Máiquez, Berlanga y Siles. Ernesto capitaneará el centro del campo, con Tano y puede que Josemi. Y arriba queda Ito como referencia con Ayala y Moussa por las bandas en un once que se antoja lógico.

La lista de viajeros la forman Romero, Barroso, Máiquez, Siles, Salas, Berlanga, Pablo, Iván, Chapa, Ito, Álex Guti, Ernesto, Tano, Ayala, Moussa y Josemi.

La plataforma digital Footters ofrecerá el partido en directo en su web por 1,99 euros.