Una muleta en el Everest

Doctor Ríos, ya que este libro que presenta es a beneficio de AEMA, la Asociación de Almería de Esclerosis Múltiple, ¿cuándo va a escribir un libro a beneficio de nuestra asociación, VIVIR, para paciente con daño cerebral?". La pregunta me cogió completamente a contrapié, pero como soy una persona a la que le gustan los retos, mi respuesta fue rotunda:

-Puri, me comprometo a escribir otro libro y que sea a beneficio de vuestra asociación.

Esto ocurrió cuando presentaba mi segundo libro, Historias en Zapatillas. En la presentación que tuvo lugar en El Ejido, recuerdo perfectamente el comentario de una asistente al acto, durante las preguntas del público. No tenía ni idea de sobre qué iba a ir el nuevo manuscrito ni sobre qué, pero comencé a acumular ideas y notas que se me iban ocurriendo o sobre experiencias que yo mismo había vivido o me habían contado.

El caso es que, casi sin darme cuenta, una semilla se había plantado en medio de mis neuronas, y ésta crecía con el paso de los meses. El hecho definitivo que me llevó a ponerme a escribir, fue la enfermedad de una amiga nuestra. Una mañana, tras llevar a su hija al colegio, como cualquier otro día, se sintió mal y casi en un abrir y cerrar los ojos, se encontraba subida en un helicóptero de urgencias sanitarias con dirección a Granada y con su cerebro inundado en sangre. Un ictus hemorrágico pugnaba por arrancarla de este mundo. A día de hoy, aún se recupera.

Desde entonces tenía claro a lo que se enfrentaría mi protagonista. Ya que los beneficios del libro van destinados a la Asociación VIVIR de Daño Cerebral, un ictus sería el obstáculo a superar.

Mi anterior libro fue a beneficio de pacientes con Esclerosis Múltiple y éste va para los enfermos con daño cerebral. En ambos casos es el cerebro el que está implicado. Soy traumatólogo. Mi materia prima son huesos, tendones y músculos; tejidos agradecidos a la hora de ser reparados. El cerebro es tan delicado como poco previsible pero a la vez fascinante. Sus funciones son las más complejas de nuestra anatomía, y pesar de todo, queda mucho por conocer de su funcionamiento, reparación y secuelas.

¿Por qué de este libro?

Una muleta en el Everest está escrito en clave de superación y desde tres enfoques.

-El protagonista: David es un taxista joven, con un grupo de amigos un poco particular. Una mujer obsesionada con ganar carreras populares a toda costa, aunque para eso tenga que recurrir al doping, un joven ratero de padres bien pero que anteponen sus carreras profesionales al bienestar de su vástago, y otros personajes que van entrecruzando sus vidas con la del protagonista, creando una atmósfera especial de ayuda mutua que les hará disfrutar de lo que más le gusta, el deporte. Pero un día, como le puede pasar a cualquiera, el destino de David se toma tres cervezas y su existencia da un vuelco peligroso y potencialmente mortal. La pregunta que se haría cualquiera ante esta situación es "¿Por qué a mi? ¿Qué mal he hecho yo para que me toque esto?". No hay respuesta lógica. Quedan dos opciones ante una tesitura como ésta, rendirse o luchar. David es de los que luchan y no lo hará sólo.

-La familia. Cuando una persona sufre un problema de salud, ya sea crónico o éste haya venido de forma brusca y sin avisar, la familia del enfermo es la que sufre casi a la para la consecuencias. Con buena cara pero siendo un poema por dentro, ellos también son protagonistas como ocurre en la vida real. Se convertirán junto con sus amigos y con los profesionales sanitarios que cuidarán de la vida de David, la mejor muleta en la que una persona se puede apoyar.

-El Everest. Me encantan las grandes gestas de la historia y sus protagonistas. Desde Schakelton, Amundsen o Scott en la conquista del Polo Sur, a Hillary o Mallory en el Everest o Bonatti en el K2, todos son grandes aventureros que arriesgaron su vida en pos de grabar sus nombres en los libros de historia. La persona que escribe el prólogo, Alex Txicón, es parte de la historia del Alpinismo ya que ha sido el primer escalador en la historia, en ascender el Nanga Parbat (8126 m). Ya sólo queda el K2 por conquistar en invierno. Sin embargo, ahí no queda la cosa. Txicón se propone ser el primer escalador en coronar el Everest en invierno y sin ayuda de oxígeno. Ojalá tenga suerte. Así que los conceptos muleta y Everest son completamente antagónicos. Todo el que se plantee un reto como ése, debe estar en plenitud de condiciones físicas y mentales, a la altura de un ultramaratoniano o un ironman y un tipo con una muleta no encaja. Con esto quiero demostrar que no podemos ir de perdedores ante una batalla que aún no se ha librado. Cada persona tiene su propio Everest delante, y a veces, ese obstáculo es tan alto que no somos capaces siquiera de intentar el asalto a su cima. Por muy dura y alta que sea la montaña, siempre, siempre, siempre hay un camino que lleva hasta su cumbre. Uno puede intentarlo sólo, o buscar una muleta, un apoyo con el que intentar el asalto, ya sean amigos, familia o pareja. Nada es imposible. Entre rendirse o luchar, siempre luchar.

Escalar el Everest es la aventura perfecta. Una muleta en el Everest es un libro escrito con pasión e ilusión. Espero que sean muchos los que se vendan para poder aportar un pequeño grano de arena a esa asociación que tanto se merece. Los pacientes y familiares que la componen, no buscan sobrevivir, buscan VIVIR, con la mayor dignidad y calidad de vida que les podamos dar.