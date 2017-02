Los modestos se plantan ante Villar

El fútbol modesto se planta ante el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. La Comisión de Clubes de Tercera y Segunda división B (CCT2B) ha mandado un ultimátum a Madrid: o desvía parte de los ingresos de las televisiones a las categorías no profesionales y convoca elecciones o los equipos irán a la huelga.

El Campo de Gibraltar estuvo representado en la última asamblea de la Comisión por el delegado del grupo X de Andalucía y presidente de la UD Los Barrios, Álvaro Moya. El barreño estuvo en Madrid con miembros de la directiva nacional y participó en la aprobación de varias cuestiones, entre ellas, la solicitud del cierre patronal si Ángel María Villar no convoca el 1% de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey a favor de los clubes de Tercera y Segunda B.

El barreño Álvaro Moya representa al grupo X andaluz en la reunión nacional de delegados

Los clubes reclaman que se abone ese 1% de los derechos audiovisuales, que supone 14 millones de euros que se distribuirían en 6 millones de euros para la Segunda división B con un reparto de 85.000 euros por club y 8 millones de euros para Tercera, unos 35.000 euros por entidad.

La directiva de la CCT2B invitó al actual presidente de la RFEF a la reunión con el objetivo de tener la oportunidad de justificar personalmente ante los representantes de más de doscientos cincuenta clubes de categoría nacional no profesional los motivos por los que acordó no convocar la solicitada Asamblea General Extraordinaria. Quien sí asistió fue Jorge Pérez, candidato a la presidencia para el periodo 2017/2021, que mostró su total apoyo al fútbol aficionado y acordó que en caso de ser presidente inmediatamente convocaría asamblea general para el ingreso de las partidas económicas para el fútbol no profesional.

La huelga se producirá si la Federación Española de Fútbol y Villar no convocan la asamblea antes de la convocatoria próxima de elecciones. No se comprende desde la Comisión de Clubes por qué la Federación bloquea el pago, ya que la LFP, que dispone del dinero preparado, no tiene la autorización para asignar las cantidades. El parón en las ligas se produciría durante la jornada correspondiente a la primer fin de semana de marzo.