Con la mirada en el futuro

El Oh!Tels ULB, con la clasificación ya certificada, disputa hoy (19:00) en Cazorla (Jaén) el último partido de la segunda fase. Un triunfo en la pista del que ya campeón de la liga regular garantiza a los linenses la tercera plaza y, por añadidura, el duelo de semifinales con el Enrique Soler de Melilla. En caso de derrota, los de Vicente González descenderían a la cuarta plaza sólo en el caso de que Huelva cayese derrotado y que el Yosiquesé de Córdoba venciese en Andújar. En esa hipótesis el rival linense en el cruce sería el propio Cazorla al que se mide hoy.

Después de celebrar el pasado sábado su presencia, por segundo año consecutivo, en las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga EBA el Oh!Tels ULB emprende esta mañana el desplazamiento más largo de la fase para dirimir si acaba tercero o cuarto. Está por ver qué le interesa más, aunque su entrenador advierte de que su equipo no saldrá a perder. "Primero no sé cómo se hace y segundo, no hay nada más ridículo que buscar un rival determinado y que luego sea el que te pinte la cara", aclara.

Eso sí el técnico avanza que hoy saltarán a la pista todos los jugadores disponibles, pero no con intención de empequeñecer el potencial de los albinegros, sino de mantener a todos sus pupilos enchufados antes del inminente arranque de la eliminatoria a doble vuelta que abre la puerta de la final a cuatro. Son bajas Lucas Pérez y Víctor Chernodolia, lesionados.

Por su parte el Cazorla, que en su casa sólo ha perdido un partido desde que comenzó la competición (ante el Enrique Soler), afronta el choque con sólo seis jugadores, entre otras cosas porque su técnico, Juan Carlos García, prefiere reservar a los que arrastran algún problema físico.

Ya no están en la plantilla Keith Erwin Bluford, que sufrió una grave lesión en el Talón de Aquiles ni Andrew Kelly, que se marchó a la liga mexicana.

Además y de cara a este duelo con la ULB también son bajas Placide Nakidjim, que esta semana ha disputado hasta tres encuentros con la selección de Chad y los lesionados Vadal Fanel y Leshaun Chauck Murphy.

Por lo tanto el único extracomunitario de Cazorla será el senegalés Mbagne Diatta Diop y el entrenador avisa que al carecer la entidad de "segundos equipos" sólo cuenta con seis baloncestistas para esta jornada. "Estamos los que estamos y no vamos a forzar a nadie", recalca.