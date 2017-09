El meta Goito, arrepentido

Goito no ocupó, como viene siendo habitual, la portería de la UD Los Barrios el pasado domingo en el encuentro liguero ante el Arcos CF. Tampoco estaba en el banquillo. El técnico, Juanma Carrillo, aseguró tras el choque que no tenía noticia del guardameta. El tarifeño se sinceró ayer y explicó que no acudió al encuentro porque quedó dormido tras una visita a la feria de Tarifa la noche antes. El guardameta, que dijo que ha llegado a barajar dejar el club barreño, pidió perdón a la entidad gualdiverde, al técnico y a sus compañeros y garantizó que "no volverá a pasar".

El portero de la Unión mantuvo ayer una reunión con el presidente del club barreño, Álvaro Moya, con el fin de que el integrante de la plantilla diera explicaciones de su ausencia y para dejar el asunto. Goito, que siempre muestra una actitud profesional, se mostró arrepentido. "No me escondo, pido perdón al club y a la afición y no va a pasar más", insistió el de Tarifa, que recordó que nunca había hecho algo así.

"He pensado en dejarlo porque me siento muy mal por mí, por el vestuario y toda la gente de Los Barrios", declaró Goito. La Unión, según explicó el propio jugador, le ha "apoyado en todo momento" aunque la junta directiva tiene previsto tomar alguna sanción para que no vuelva a ocurrir algo similar en el plantel. "El domingo que viene, si el míster lo cree oportuno, estaré", declaró el guardameta gualdiverde.