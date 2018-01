En 2018, más y mejor

El año 2017 se fue. Por estas fechas, cada final de diciembre, es casi una obligación hacer valoración del año trascurrido y pensar en los objetivos y propósitos para los 365 días que nacen. Si uno echa la vista atrás, 2017 ha sido un año extraño. Raro en la situación política de nuestro país debido al extremismo de unos radicales en Cataluña, empeñados en enfrentarnos entre nosotros; casi lo consiguen. Y en el resto del mundo, Trump y sus locuras, el terror de los islamistas y el chalado de Corea del Norte lanzando cohetes y amenazando a todos. Raro porque amigos cercanos se encuentran peleando con enfermedades serias y algunos están perdiendo. Raro porque el clima es imprevisible y cambiante; en verano nos cocemos, la lluvia brilla por su ausencia y las catástrofes naturales copan las noticias día sí y día no.

Es hora de valorar qué hemos hecho este año; si se han cumplido nuestros objetivos en lo personal, familiar o en el terreno profesional, si estamos satisfechos o si ha quedado algo en el tintero. ¿Hemos cumplido con los retos planteados desde el punto de vista de la actividad física? ¿Y de la salud?

Repetir en voz alta los aspectos que queremos mejorar aumenta las posibilidades de éxito

Lo mismo ocurre con lo que está por venir. La vida parece que nace cada 1 de enero. El fumador lucha contra su hábito y se propone su abandono cuando el año comienza. Las personas con sobrepeso intentan eliminar esos kilos de más proponiéndose comenzar el año en el gimnasio o comprándose la equipación completa para salir a caminar por las mañanas. Los que han comenzado una actividad deportiva en el año anterior, se plantean nuevos retos como federarse a un deporte, completar un triatlón, correr una carrera de medio fondo, o los más atrevidos, una maratón. En el terreno laboral, y a pesar que parece que salimos de la maldita crisis, también hay incertidumbre. Los empleos son precarios en ocasiones, sobre todo para los más jóvenes; los sueldos bajos e insuficientes que no permiten muchas alegrías y la duda de si la crisis catalana pasará factura al resto del país o a nuestra provincia.

¿Cómo podemos conseguir nuestros objetivos?

Algo tan simple como formular en voz alta aquellos aspectos en los que queremos mejorar incrementa las posibilidades de que trabajemos para su consecución durante el año que comienza. También ayuda mucho marcarse objetivos concretos con finalidades claras y prometerse un premio a modo de zanahoria. Y, sobre todo, contárselo a los allegados, que ejercen una importante presión social que te empuja a esforzarte.

El principal problema es que, en ocasiones, la mayoría de los objetivos que nos proponemos, no son viables, son demasiado exigentes y difíciles de cumplir. En cuanto comprobamos que la tarea planteada va a costar más trabajo del previsto, abandonamos la idea. De hecho, eso suele ocurrir antes de acabar el mes de enero, en la mayoría de los casos. El sexo masculino responde mejor a los retos pero con una visión más a corto plazo. Por ejemplo, perder medio kilogramo de peso a la semana, en lugar de proponerse el hecho de perder peso pero de forma general. Las mujeres, por el contrario, son más persistentes si cuentan con el apoyo del entorno familiar o de amistades y son alentadas por su entorno ante una recaída o un pequeño fracaso en la consecución de los objetivos.

Desde esta tribuna, vamos a plantear una serie de recomendaciones para el año que comienza. Retos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, en lo físico y en lo mental.

Reto 1: hacer más ejercicio

El ejercicio es una de las prioridades. "Pensar" en ir al gimnasio, porque la pereza, el frío e ir cubiertos de ropa suelen retrasar la incorporación. Un 59,6% de los españoles mayores de 16 años hace ejercicio en su tiempo libre, un poco más los hombres que las mujeres, según el INE. En enero se nota el incremento de las matriculaciones, pero poco, la avalancha llega con los primeros rayos de sol, con la operación bikini. Es muy importante comenzar. No se trata de marcarnos un objetivo muy a largo plazo, sino al comienzo, vale con el hecho de ir al gimnasio, hacer pilates, zumba o salir a andar. Hay que dejar que las endorfinas que se van liberando mientras se suda, y que son las responsables de esa sensación placentera cuando se acaba de hacer deporte, nos vaya envolviendo y atrapando y nos haga necesario seguir haciendo deporte. De esta manera se estimulan las neuronas recompensa, que son las que inhiben los pensamientos negativos y ayudan a buscar las soluciones a los problemas.

Cada persona debe buscar la actividad que mejor se ajuste a sus necesidades de tiempo y a su forma física. Desde el tai-chi o pilates hasta la carrera continua en una cinta o ir a la piscina, todo vale. Lo importante es ser constante que la recompensa vendrá, con toda seguridad. Cada vez aumentaremos la potencia y la resistencia, nos cansaremos menos, mejoraremos la calidad de vida, de sueño y hasta el carácter. Afrontaremos los problemas de otra manera. Cada vez que caminamos o corremos, pisamos los problemas, los dejamos atrás. De hecho, las cosas se ven de una manera al empezar y se transforman en otra más asequible tras la ducha, al acabar el ejercicio.

Reto 2: dejar de fumar.

El 30% de la población fuma y un tercio intenta dejarlo cada año. El número de fumadores que deciden abandonar el tabaco se cuadruplica en enero y febrero. En los dos primeros meses de 2010 la venta de pitillos cayó en casi un 20% respecto al fin de año de 2010. Si decidimos dejar de fumar, el ejercicio físico ayudará a eliminar la ansiedad y la abstinencia provocada por la necesidad de inhalar la nicotina. Los cambios producidos por el tabaco, tardan hasta 5 años en igualar el riesgo de sufrir un infarto de miocardio con respecto a las personas que no han fumado nunca. Con respecto a la posibilidad de sufrir un cáncer de pulmón, pueden trascurrir hasta 15 años en que el riesgo de padecerlo sequipare a una persona que no haya fumado nunca. Todo esto supone que hay que dejar de fumar cuanto antes para que el organismo pueda reponerse del daño causado por el tabaco.

Reto 3: reinventarse

Es una palabra que me encanta. Si en lo laboral parece que todas las puertas se han cerrado, no te puedes quedar parado. Debes buscar nuevas salidas, nuevos impulsos ya sean en forma de mejorar la formación de lo que ya tenemos o bien, dedicarnos a ese campo de actividad que siempre nos ha gustado, pero no hemos podido dedicarnos por diferentes circunstancias. Es el momento. Cada día tienes que intentar ser el mejor tú posible.