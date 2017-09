El 'mea culpa' de Villanueva

Cuando todos sus compañeros de los Pittsburgh Steelers se quedaron el domingo en el vestuario mientras sonaba el himno nacional, un hombre se situó firme mirando la bandera estadounidense. Era Alejandro Villanueva, hijo de padres españoles y ex militar, veterano de la guerra de Afganistán. El deportista, de 29 años, con más de dos metros de altura y cerca de 150 kilos de peso, se convirtió así en una estrella para los que, como el presidente Donald Trump, creen que ninguna causa justifica una protesta mientras suena el himno nacional. Pero otros muchos vieron a un hombre desafiando a los jugadores que protestan estos días contra el mandatario.

Ante esa interpretación y la cercanía ideológica al presidente que algunos medios le atribuyeron por ello, Villanueva decidió salir ante la prensa para pedir perdón. "Hice quedar mal a mis compañeros y es mi culpa, sólo mi culpa", manifestó. "Cada vez que veo esa foto de mí, yo solo, me siento avergonzado", explicó.

Trump ha abierto una guerra contra algunos los jugadores de fútbol americano, predominantemente negros, que hincan la rodilla en el suelo en señal de protesta contra el racismo mientras se escucha el himno en el campo antes del arranque de los encuentros.

El viernes pasado llamó "hijos de puta" a Colin Kaepernick, que comenzó hace un año a hacerlo, y a todos los que siguieron el ejemplo del entonces quarterback de los San Francisco 49ers.

Las palabras de Trump abrieron una guerra con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y el pasado fin de semana fueron muchos más de los habituales los que protestaron con la rodilla en el suelo, entrelazando brazos o quedándose en el vestuario.

Villanueva explicó por qué él fue el único jugador de los Steelers que, con la mano derecha en el corazón y la izquierda sujetando el casco, escuchó firme el domingo el himno estadounidense. Su intención, aseguró, no fue descalificar ni a sus compañeros ni a quienes protestan durante el himno. El entrenador pidió a los jugadores que acordaran una postura conjunta como equipo. Ante las divergencias frente a ello, la decisión fue no salir al campo y que cada uno, fuera de la vista pública, actuara como quisiera esos minutos. La intención de Villanueva, ex militar graduado en West Point, no era salir del túnel durante el himno, pero lo hizo sin darse cuenta para ver la bandera y entonces comenzó la música y se puso firme. "Desafortunadamente, vendí a mis compañeros, sin intención", lamentó después de que la fotografía fuese publicada en numerosos medios estadounidenses y celebrada en las redes sociales por quienes califican de falta de respeto las protestas.

"Alejandro Villanueva, héroe de la NFL", tituló el conservador Washington Times. En las 24 horas siguientes a esa imagen la venta de su camiseta oficial batió todos los récords de la NFL en su web comercial, según ESPN.

"Estoy de acuerdo en que Estados Unidos no es perfecta y que hay problemas con las minorías en este país. Hay que hacer algo, pero no sé si el camino más efectivo es sentarse durante el himno nacional de un país que está proporcionándonos libertad", dijo hace un tiempo. Ahora viró un poco su posición: "La gente que está arrodillándose no está diciendo nada negativo sobre el Ejército, no están diciendo nada negativo sobre la bandera, está solamente intentando protestar por el hecho de que hay algunas injusticias".

En Estados Unidos, bandera e himno son símbolos sagrados y el patriotismo, uno de los valores más importantes de su sociedad.