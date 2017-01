"La marca debe servir para mejorar la vida del tarifeño"

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, dice sentirse cómodo con sus socios de gobierno, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Con Ezequiel Andreu (IU) mantiene amistad desde hace años y a Sebastián Galindo (PA) le disputó una secretaría general del PSOE, que finalmente ganó. "La verdad es que estamos muy bien, fue algo natural, entre partidos similares, y como tal se planteó", añadió en su comparecencia en La Tertulia de Europa Sur, en la que ayer participó junto al entrenador local de fútbol Antonio Huesca y que se celebró, como siempre, en El Cortijo de Guadacorte.

El tripartito llegó a la alcaldía en noviembre de 2015 después de registrar una moción de censura contra el exalcalde del Partido Popular, Juan Andrés Gil, a la postre inhabilitado por prevaricación. "Me molesta que comparen nuestra moción de censura con la que ha llevado a Fran Gómez, de Izquierda Unida, a la alcaldía de Jimena apoyado por el Partido Popular. "Las situaciones no son comparables, ni en lo referido a las personas ni a las circunstancias que las originaron", explicó.

Pero la moción de censura es ya historia. Ahora, el alcalde tarifeño vive ilusionado con un proyecto municipal -según dice, ya no aspira a nada más- en el que se siente cómodo, sin personalismos, basado en fijar las bases de futuro de una Tarifa que debe aprovechar su peso específico como municipio turístico a nivel provincial, regional y nacional para obtener beneficios para el ciudadano de a pie. "Cuando yo reclamo el desdoble de la nacional 340 lo estoy haciendo principalmente por motivos de seguridad. Por el bienestar de quienes tienen que salir a la carretera cada día a trabajar. No pienso en que me va a traer más turistas, aunque lo haga, porque actualmente no tenemos capacidad de albergar a más, pero entiendo que Tarifa puede aprovechar su peso turístico para reclamar infraestructuras que son para todos, también para el tarifeño que como yo aspira a un pueblo mejor. Con una mejor carretera, también tendremos más empresas que quieran asentarse en el pueblo. Pero la situación que sufrimos en verano no permite a ninguna empresa ser fiable", explica el alcalde.

El socialista defiende que la actual política de turismo ya no está centrada solo en las playas y en la costa, sino que va encaminada a ofrecer una buena y completa imagen en todos los ámbitos, y para eso hay que tener recursos. "En la última mesa sobre el turismo que tuvimos con representantes del Gobierno andaluz manifesté mis demandas en torno a la necesidad de disponer de mejores servicios. No puede ser que cuando conseguimos que una persona, atraída por la marca turística Tarifa, viaje miles de kilómetros por autovías y autopistas atravesando toda España se encuentre con un cuello de botella en los últimos 20 kilómetros antes de llegar aquí; o que vaya a un centro de salud como el que tenemos actualmente. Esa es la imagen que queremos evitar. Por eso confío tanto en aprovechar el peso específico que tiene Tarifa como marca para conseguir mejoras para los tarifeños", explica.

Y algo va saliendo. En la última reunión que mantuvo con representantes de Carreteras del Gobierno de la nación fue informado de que el proceso de licitación del estudio del desdoble está muy avanzado, y que el carril bici que saldrá de Tarifa hasta el puente del Río Jara ya dispone de los permisos y el dinero, que llegará del Fondo de Impulso. No ocurre lo mismo con el acceso al puerto de Tarifa, que aún está enrocado en las discusiones acerca de quién lo ejecutará.

Otra de las buenas noticias puede llegar muy pronto de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz que es, sin duda, la administración que de una forma más efectiva está colaborando con el municipio de Tarifa. "Diputación nos está ayudando mucho con el aplazamiento del pago de los 38 millones de euros de deuda que mantenemos con Hacienda y la Seguridad Social y creo que pronto vamos a poder anunciar un acuerdo", comentó Francisco Ruiz, quien alabó el trabajo que está haciendo la institución provincial con los diferentes planes de ayuda y su apuesta por los municipios menores de 20.000 habitantes. "Creo que Irene García está realizando una gran labor. Nos está sirviendo de gran ayuda tanto en lo económico como en materia de inversiones. Es la administración más cercana y más receptiva a nuestros proyectos, y entiendo que eso ocurra porque son menos municipios los implicados que cuando se trata, por ejemplo, de decisiones que corresponden al Gobierno andaluz, donde hay más ayuntamientos", explicó.

Dispuesto a presentarse a unas nuevas elecciones municipales, dice llevar con dificultad la situación en la que se encuentran algunas familias del pueblo. "Intentamos que las bolsas de empleo beneficien a quienes más lo necesitan, pero no llegan a todo el mundo y son limitadas, y si eres un poco empático, estas cosas te afectan", añade el alcalde.

Francisco Ruiz lleva a gala ser un alcalde normal, cercano. Lleva a sus niños al colegio cada día y mantiene ciertas aficiones relacionadas con el deporte. "Juego al baloncesto una vez en semana y también al fútbol de vez en cuando. Pero para el fútbol no me llaman mucho porque piensan que solo quiere echar partidos de baloncesto", se queja.