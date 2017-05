Aquellos maletines ¿del pasado?

Las dos últimas jornadas de cada temporada y sobre todo cuando un equipo -como es el caso de la Balompédica- sólo se juega el orgullo, da lugar a todo tipo de cábalas. Las primas a terceros son un tema recurrente de conversación en el tramo final de temporada y el encuentro que los de La Línea disputarán mañana con el Cartagena no iba a ser una excepción. El técnico del conjunto departamental fue preguntado ayer en rueda de prensa por esa posibilidad y eludió entrar a debate. Julio Cobos fue tajante: "No tenemos nada de eso".

"Primas han existido, existen y existirán pero yo no puedo pensar en eso", dijo Alberto Monteagudo al ser preguntado por los medios de Cartagena. "No creo que haya prima más grande que tener la oportunidad de pelear por el sueño de una ciudad, que es ascender. Al final ésa es la prima más grande".

"Yo sin jugarme nada disputé una vez un partido en el que el rival trataba de ascender a Primera, había primas que nos os podéis imaginar, pero dio igual, porque alcanzar el objetivo por el que vienes peleando todo el año vale más que cualquier dinero que te puedan ofrecer", sentenció.

Preguntado por este eterno debate que se produce al final de cada temporada, Julio Cobos fue tajante: "Puedo garantizar que nosotros no tenemos ningún estímulo externo por ganar".

"Hay que recordar que eso es algo que está prohibido, aunque yo, personalmente, entiendo que no es malo recibir una prima por ganar, pero ya digo, nosotros no la tenemos", continuó. "A mí si me parece mal, inadmisible, que se ofrezca dinero por dejarse perder", aclaró.

"Pero no es cuestión de primas, nosotros nos jugamos mucho y así se lo he dicho a los chavales", abundó. "Hemos sufrido mucho, es nuestro último partido en casa y queremos despedirnos bien de nuestra afición, que ya hemos sufrido bastante todos".

"En ese contexto, si hubiese venido alguien, que no lo ha hecho, y dijese mira que si ganáis que os invitamos a una cena, pues perfecto, pero que no lo necesitamos, porque somos buenos profesionales y puedo garantizar que vamos a salir a ganar", recalcó.