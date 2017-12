La maldición de Óscar Santiago

Dos de abril de 2017. La Balompédica cae derrotada 5-2 en el Romano de Mérida. Era la jornada 32 y la sombra del descenso empezaba a alargarse en torno al equipo de La Línea. El entrenador, Julio Cobos, emprende una remodelación drástica del once en la que varios jugadores titulares hasta entonces son sacrificados. Uno de ellos el meta santanderino Óscar Santiago, que había sido titular indiscutible desde la segunda jornada. Ocho meses después el guardavallas cántabro sigue sin haber disputado un solo encuentro de competición. Está si equipo. Es como si aquella tarde en la capital de Extremadura además además de cinco goles le hubiese caído una especie de maldición.

Óscar Santiago se entrena por las mañanas en solitario en la playa de El Sardinero y por la tarde lo hace con la Gimnástica de Torrelavega de Tercera división, que le abrió las puertas para que participase en sus sesiones preparatorias. En verano tomó parte en las denominadas sesiones AFE, pero no le llegó ninguna llamada. Ahora espera tener mejor suerte en la segunda ventana de fichajes.

"El verano no fue como esperábamos. Todos los años al entrar en el mercado te creas unas expectativas o una idea de por donde pueden ir los tiros" comenta el exportero balono en declaraciones al reconocido portal LaSegundaB. "Luego cuando llegan las ofertas y las valoras tienes que decidir. En mi caso lo que llegó no cumplía esas expectativas y decidí que lo mejor era esperar al próximo mercado. Ahora veremos si acerté. Espero que sí".

"Es raro verse en esta situación", admite. "Me considero un jugador en activo porque hago la misma vida que estando en competición. Entreno quizá más que cuando compito porque no necesito llegar fresco al domingo. Mi objetivo es llegar bien a enero, entonces podré tener cargas mayores durante la semana. Luego me considero un desconvocado dentro del equipo con el que me entreno, al que le estoy muy agradecido, y así lo voy llevando".

"Mi objetivo es llegar a tope en enero y creo que lo estoy consiguiendo", explica el guardavallas en la mencionada web.

"Mi día a día hasta este mes ha sido como el de cualquier jugador que compite el domingo pero no le toca participar del partido. Este mes cambia un poco. Contraté un preparador personal que conocía de mi etapa en el Racing y estamos haciendo una minipretemporada. Hay que tener en cuenta que si todo sale bien en un par de semanas puedes estar en un nuevo equipo y quiero estar en igualdad de condiciones que mis compañeros", defiende.

"Lo más duro en estos meses atrás son los días que tienes que entrenar por tu cuenta porque el equipo igual juega sabado y tú no puedes perder dos días de entrenamiento", acaba. "Por suerte siempre algún familiar te echa una mano. Estar con la familia siempre ayuda".

El guardameta salió de la Balompédica con extrema elegancia y sin hacer un solo reproche, aunque consciente de que aquel encuentro en Mérida, en el que tampoco fue el culpable de la mayor parte de los goles, le había lastrado. "Yo estoy muy contento con la temporada que hice y con el rendimiento en los partidos y lo que está claro es que ese 5-1 de Mérida me pasó factura a pesar de que yo considero que no estuve desafortunado en ese partido, pero...", dijo el día de su despedida.