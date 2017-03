Un mago llamado Juan Merino

Juan Merino Ruiz (La Línea, 24 de agosto de 1970) es el entrenador de moda en la Liga 1,2,3, la Segunda división de toda la vida. El preparador linense llegó al Nástic de Tarragona durante el parón navideño. Después de las primeras diecinueve jornadas su equipo era el farolillo rojo, le separaban seis puntos de los puestos de permanencia y, en opinión de muchos, evitar el descenso era una misión casi imposible. En diez jornadas el técnico de La Atunara ha volteado la situación y su equipo, que sólo ha cosechado una derrota, se ha aupado a la decimoquinta plaza y aventaja en tres puntos al Real Mallorca, que marca la zona de los que la próxima andadura jugarán en Segunda B.

Tras una derrota 4-2 en Girona, que suponía la tercera consecutiva, el 24 de diciembre Vicente Moreno renunciaba a su cargo como entrenador del Nástic, al que unos meses antes había dejado a las mismas puertas del ascenso.

Cuatro días más tarde era anunciado el desembarco de Juan Merino, que en la andadura precedente había dirigido primero al filial del Betis y más tarde, en sustitución de Pepe Mel, al equipo de Primera, con el que no sólo logró la permanencia sino que acabó décimo, aunque la dirección técnica heliopolitana decidió que fuese relevado de su cargo.

Cuando Juan Merino aterrizó en Tarragona, su equipo llevaba anclado en los puestos de descenso quince jornadas, en las que sólo había conseguido tres triunfos. Un carrusel de marcadores que había despeñado al Nástic hasta la última posición. Bien es cierto que junto al técnico de La Línea se produjo el retorno de Emaná y los fichajes de Bruno Perone, Luismi y del exalgecirista Manu Barreiro.

En los diez partidos que Juan Merino lleva en el cargo, el Nástic presenta un balance de cuatro victorias, cinco empates (el último de ellos, la pasada jornada en su regreso a Sevilla, para enfrentarse al filial de Nervión) y una sola derrota, la que cosechó ante el líder Levante en el Ciutat de Valencia por un apurado 2-1, en un duelo en el que las crónicas resaltaban que el equipo azulgrana lo pasó realmente mal para batir a un rival que por entonces estaba muy mal clasificado.

En esta decena de jornadas el Nástic ha sumado diecisiete puntos y en una clasificación que sólo recogiese este periodo de competición el conjunto tarraconense sería quinto (es decir, ocuparía una de las plazas que dan derecho a jugar las eliminatorias de ascenso a la máxima categoría nacional). Girona, Levante, Tenerife y Real Oviedo, los únicos que acreditan mejores cifras durante este periodo.

Juan Merino elude cifrar el mérito de su aportación en lo que todo el mundo coincide en catalogar de resurrección. "Me he limitado a ser yo, honrado, claro e idear un itinerario para buscar soluciones lo más rápido posible, porque el Nástic necesitaba resultados, pero el éxito es de todos, sin un esfuerzo en común no se consigue nada", asegura.

"Estamos muy contentos, porque sabemos que vamos por encima de todas las expectativas", abunda el técnico. "Eran seis puntos los que nos separaban de la zona de permanencia y sabíamos que eso no se enjugaba ni en dos ni en cuatro partidos, sobre todo porque cuando un equipo llega a la situación en la que se encontraba el Nástic no es por una sola cuestión, sino por una diversidad de cosas negativas".

"Una vez llegué lo primero que intenté fue dar con el sistema y con los jugadores idóneos, pero sobre todo poner unas pautas para que la convivencia fuera lo más sana posible", detalla. "La fórmula ha funcionado, pero es verdad que en estas situaciones tienes que tomar decisiones y no todas son fáciles".

Buen conocedor de cómo funciona el fútbol y su entorno, Juan Merino no se deja embaucar por el cúmulo de elogios que está recibiendo por su trabajo y desliza una y otra vez una misma frase: "Aún no hemos hecho nada".

"Es verdad que hemos salido del descenso por méritos propios, que sólo hemos perdido un partido pero en Segunda la igualdad es máxima, cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que si queremos alcanzar el objetivo hay que seguir trabajando con la misma humildad y tener los pies en el suelo", sostiene el entrenador de La Línea.

"Sabemos que estamos en el camino correcto, pero llegarán, ojalá cuanto más tarde mejor, momentos difíciles y hay que estar preparado para eso, porque para salvarnos tenemos que hacer los números de un equipo que juegue play-off y para eso hay que hacer las cosas muy bien", concluye.

Juan Merino, que se forjó como jugador en la cantera del Atlético Zabal linense, acredita como futbolista una dilatada trayectoria tanto en el Real Betis como en el Recreativo de Huelva, clubes a los que también estuvo vinculado en su primera etapa en los banquillos, en la que también ocupó el del Xerez Deportivo en Segunda en 2011.