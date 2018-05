"Nos lloverán las tortas hagamos lo que hagamos en Los Barrios"

El entrenador del CD Utrera, Jesús Galván, afronta el encuentro de mañana en el San Rafael de Los Barrios -en el que la Unión Deportiva necesita ganar para tener opciones de evitar el descenso- convencido de que "sea cual sea" el rendimiento y el comportamiento de su equipo, los suyos saldrán criticados. "Vamos a quedar mal pase lo que pase, sea cual sea el resultado, hagamos lo que hagamos, nos van a llover las tortas", sentencia.

"Ganemos, empatemos o perdamos todo van a ser especulaciones y así se lo he advertido ya a los jugadores y al presidente", vaticina.

"Si ganamos o empatamos habrá quién diga que si teníamos una prima de terceros y además nos convertiremos en un equipo non grato para Los Barrios para toda la vida, pero si perdemos dirán que no afrontamos el partido con la suficiente intensidad y los equipos que desciendan pensarán mal de nosotros, es algo que tenemos asumido", abunda.

"Lo que sí está claro es que el Club Deportivo Utrera ha hecho los deberes, se ha mantenido en la categoría y aunque es verdad que en esas circunstancias a veces el futbolista se puede relajar, yo voy a hacer lo imposible para que eso no suceda", sostiene el preparador.

"La gente de fútbol tiene que entender que nosotros no tenemos la culpa de que Los Barrios, el Alcalá, el Guadalcacín, el Onubense... hayan llegado en esta situación a esta jornada", desliza.

Galván desembarcó en el banquillo utrerano el pasado 9 de abril como relevo de Miguel Ángel Montoya. Desde su llegada los mostrachones han sumado dos victorias, un empate y una derrota, la de la pasada semana en casa, que no les impidió que se garantizasen la permanencia en Tercera. Es un secreto a voces que el actual entrenador, que fue jugador en Primera de clubes como Sevilla y Villarreal, y en Segunda de Alavés y Recreativo de Huelva, seguirá el próximo curso en el cargo.

"Si alguien piensa que vamos a Los Barrios de romería se está equivocando", insiste el míster de los utreranos, conscientes del convencimiento generalizado de que como no tiene grandes objetivos a los que pueda dar alcance, su equipo no las dará todas en el San Rafael.

"Puede parecer que peco de prepotente, pero como profesionales y como deportistas que somos nos debemos a una entidad, a una directiva que nos paga religiosamente, a una afición y por respeto a todos ellos y a los terceros implicados debemos salir a competir y a ganar, además de que el ser humano es competitivo y todo el mundo quiere vencer cuando juega", sostiene.

"Por si fuera poco tenemos la intención de acabar lo más arriba posible por si existe la posibilidad de disputar la Copa Federación la temporada próxima", agrega. "El club nunca la ha disputado y nos haría ilusión".

"Tampoco hay que pasar por alto que mis jugadores tienen un incentivo añadido, porque existen muchas posibilidades de que yo siga la temporada que viene y ellos tienen que demostrarme hasta el último minuto que son útiles para este proyecto", recalca.

Con respecto a la Unión, el técnico del rival dice: "Su clasificación es absolutamente engañosa, no tiene nada que ver ni con su juego ni con su potencial".

"La Unión tiene jugadores de mucho nivel, contrastados no solo en esta categoría, sino también en divisiones superiores y un entrenador espectacular, con carácter y personalidad que le saca el máximo a todos los equipos que coge y si te dejas llevar por la clasificación te equivocas", reflexiona.

"¿Qué Carlos Ríos llegó tarde? Pues igual sí. ¿Qué no le da para conseguir el objetivo? Eso no lo sabremos hasta que termine el partido, pero que ha hecho un trabajo estupendo, eso no lo puede negar nadie", finaliza Jesús Galván.