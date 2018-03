Un "linense y balono" se suma al cuerpo técnico albinegro

Cristóbal Mejías es, ante todo, "linense y balono". Así lo recalca cuando es requerido para presentarse al gran público que igual no conoce el perfil del nuevo integrante del cuerpo técnico de la Real Balompédica, que llega avalado por su condición de exfutbolista del Real Betis (dos temporadas en el filial y tres en el primer equipo), Granada, Salamanca y Recreativo de Huelva y por más de una década integrado en una de las empresas de representación de jugadores y técnicos de más peso en Andalucía, Marasport Gestión, para después colaborar con el equipo bético en la captación de valores en el Campo de Gibraltar.

Mejías se cataloga "ahora mismo como un adjunto a todo el mundo en el club" en el que desembarca decidido a poner su "granito de arena". El nuevo técnico albinegro, que lleva nueve años residiendo en su ciudad natal, agradece "la oportunidad" que le ha brindado Raffaele Pandalone para "apuntalar un poquito ese área deportiva que pretende hacer crecer al club y que eso redunde en el primer equipo".

El equipo está rindiendo a un nivel que permite pensar que puede acabar en liguilla"

"Tengo la ventaja de que he estado mucho tiempo dedicado a esto, a ver mucho fútbol de todas las categorías y es verdad que me avala esa experiencia en el scouting y todo eso pretendo que se refleje en beneficio de la Real Balompédica", explica el excentrocampista, que está convencido de que con el presupuesto que maneja el equipo de La Línea "hacer una plantilla mucho mejor que la actual no es fácil".

"Por eso hay que dedicarle mucho tiempo a esto todos los días, para contrarrestar con trabajo la falta de dinero, elaborar una buena base de datos, tener información de todos los futbolistas que podamos y que sepamos en cada momento qué futbolistas están en el mercado, cuáles están dentro de nuestras posibilidades, qué virtudes y qué defectos tiene cada uno y que todo eso nos ayude a conformar una gran plantilla para la temporada próxima", explica.

"Nuestro deseo es mejorar la actual, pero los que están han ofrecido un gran rendimiento y aún faltan diez jornadas", apostilla.

Mejías entiende que en espera de lo que resta de competición y a dos puntos de la cuarta plaza, la Balompédica no debe renunciar a ningún objetivo: "Hay motivos para creer que cuando acabe la jornada 38 podemos estar en esas cuatro primeras plazas, el equipo está dando muestras de profesionalidad e incluso ha rendido a un gran nivel en estos tres últimos partidos, porque aunque no haya sumado triunfos por falta de suerte, ha estado muy por encima del contrario y da muestras de raza, de coraje, y de poder encaramarse a esa zona de privilegio".