A la liguilla por derecho

"Illa, illa, illa, nos vamos de liguilla". Lo cantó la bandita. El Algeciras Club de Fútbol consiguió ayer, en la última jornada, una merecida clasificación para la fase de ascenso a Segunda división B: el objetivo por el que la entidad ha sufrido y luchado toda una temporada. Fue suficiente el empate a un tanto en Castilleja de la Cuesta, cumplió con su parte. Una clasificación ganada a pulso porque el conjunto algecireño ha sido el único que ha estado en puestos de promoción de la primera a la última jornada, solventando crisis y baches, agarrándose siempre a un vestuario que no quería separarse ayer sino seguir para pelear por un ascenso que será complicado pero que todos ven posible.

Hubo lágrimas, gritos, fiesta, besos y dedicatorias. El Algeciras CF celebró su entrada en la fase de ascenso como una familia que celebra el nacimiento de un nuevo miembro en un parto complicado. David Gutiérrez Guti, tan patriarca como técnico, recibió el mayor de los espaldarazos a su trabajo, el del objetivo logrado por una plantilla que ha creído ciegamente en él y en sí misma. Desde que la junta directiva decidió ratificar al entrenador, al menos, hasta el final de la temporada, el Algeciras no ha perdido y ha vuelto a ser un conjunto con hambre que nunca se arruga.

30'Expulsión. Cristian Reyes se gana dos amarillas en diez minutos y complica la vida a su equipo

Y que cree. El Algeciras, tras seis semanas sin perder, llega a la fase definitiva en el mejor momento de toda la temporada. Romero como zamora del grupo X, David Camps con 24 goles como pichichi, con Pablo Ganet en un momento estelar, con Mané al cien por cien -y así con todos-, con un equipo muy bien definido y una afición que tiene ahora la pelota en su tejado y que suele responder en estas grandes citas.

El algecirismo tuvo que sufrir hasta la última jornada pero menos en la jornada final. Cumplió con lo mínimo exigido (el empate) pero, además, el San Roque de Lepe se pegó un batacazo monumental en Utrera (5-0). El Écija Balompié ganó en Arcos y el cuadro albirrojo jugará la fase de ascenso como cuarto.

David Camps, que abrió la temporada goleadora en el campo de la UD Los Barrios, la cerró en el segundo minuto con un tanto calmante. Con el partido recién comenzado y el conjunto algecireño apretando desde el vestuario, lanzó un córner que lo remató por dos veces las torres del Algeciras y David Camps remachó en otro tanto de puro nueve. El balear acaba la temporada con 24 goles que supone un récord en el más que centenario club algecireño.

Era un tanto clave, para aplacar la ansiedad y poner los pies en la liguilla. No tardó en llegar buenas noticias del Utrera-San Roque de Lepe, con los léperos como única amenaza para el Algeciras. El conjunto utrerano, que no se jugaba nada, empezó a aplastar las opciones léperas hasta acabar con una manita y los aurinegros desquiciados. Como Cristian Reyes en el Algeciras. Fue calentándose paulatinamente, enzarzándose en peleas innecesarias y entrando a provocaciones. Vio la primera amarilla a los veinte minutos. Sus compañeros, el árbitro y hasta los rivales se acercaron al joven extremo algecireño para calmarlo sin demasiado éxito. No frenó a tiempo en un balón dividido, llegó tarde y arrolló a un rival. El colegiado, que ya le había avisado, le mostró la segunda sólo diez minutos después de la primera. El Algeciras se quedó con diez a la media hora de partido y con todo por delante por culpa de una irresponsabilidad que, por suerte para los visitantes ayer, no tuvo más consecuencias que un mayor esfuerzo de sus compañeros.

Los albirrojos, que tuvieron la sentencia en ocasiones de Camps (que lanzó desde lejos al larguero), Pablo Ganet (en un tiro desviado) y Mauri en un gran centro de Mané que no llegó, tuvieron a partir de esa jugada clave que recular en inferioridad y en medio de un fuerte calor sevillano. Aguantó bien ante un Castilleja exigente y así llegó el descanso.

La segunda parte fue extrañamente apacible. El Utrera empezó a meter goles al cuadro lepero hasta llegar a la manita, el Écija ampliaba distancia en Arcos y los de David Guti ya sólo podía ser cuartos.

Los jugadores rojiblancos comenzaron a enterarse de los resultados y se tranquilizaron pero nadie bajó la intensidad en el juego. El Algeciras quería ganar o, al menos, sumar en la última partida de la temporada e ir a la fase de ascenso por derecho propio.

En un paso al interior del área, José Carlos metió la puntera y salvó la salida de Romero para poner el empate a los 63 minutos. Si el marcador de Utrera hubiese sido otro, aquello podría haberse convertido en una mañana insufrible para el Algeciras.

El cuadro de Guti se sostuvo en el orden, la experiencia de jugadores como Máiquez, Mané, Berlanga, Hedrera y en el esfuerzo general. Nadie bajó lo más mínimo ante un Castilleja que dominó pero se mantuvo a raya, y que no regaló nada.

Con uno menos, en el bando algecireño, no hubo opciones para la victoria pero tampoco demasiadas para la derrota. Todos deseaban el final. El verdadero triunfo estaba consumado y no era otro que el de la consecución de una fase de ascenso trabajada y merecida, porque el Algeciras la tuvo de la primera a la última. La fiesta y la ilusión se desataron. El Algeciras jugará por volver a Segunda B. Que nadie se vaya.