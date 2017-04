El líder mira con cautela al San Roque

El Real Betis Balompié B afronta con la máxima cautela su visita de mañana al Municipal Manolo Mesa (12:00). Así lo expresa José Juan Romero, el técnico del filial verdiblanco, quien subraya que el líder del grupo X de Tercera debe estar al cien por cien "convencido" para no dejarse sorprender por el CD San Roque.

"Por mucho que esté así, ya descendido, es un equipo que da la cara, que en la primera vuelta ya nos costó mucho. La categoría demuestra que si te duermes, te la dan", advierte el preparador sevillano.

Están descendidos, pero tienen buenos jugadores que ya nos lo pusieron difícil en casa"

Romero, que siempre ha mostrado simpatía por los rojillos, especialmente cuando se enfrentó el pasado curso a David Guti, lamenta la mala campaña vivida por el San Roque. "Es un equipo que por detalles se ha visto ahí y cuando la temporada viene así es difícil, entras en una dinámica, una situación límite... pero eso no quita que tenga buenos jugadores, por eso tenemos que ir convencidos de lo que nos jugamos porque si no, nos podemos ver sorprendidos".

Los verdiblancos encabezan la tabla con 72 puntos (51 puntos más que los rojillos), dos más que el Arcos, el rival de la jornada siguiente. "No quiero mirar más allá del San Roque porque no me quiero dejar puntos por el camino", sostiene Romero, cuyo equipo ha ido a más desde que arrancó el campeonato.

"Tuvimos una primera vuelta con muchos problemas, pero en la segunda nos hemos convencido de la categoría en la que estábamos, lo difícil que era, que no era un juego de niños, y estamos en una línea magnífica que vamos a intentar llevar hasta el final", afirma el técnico de un Betis B que viene de doblegar al Recre B y de romper la gran racha del Ceuta tras dar un golpe en el Murube.

Romero tuvo palabras de cariño para el guardameta rojillo Guille, al que tuvo a sus órdenes en el Gerena en su primera andadura en Tercera. "No me extraña que cueste ganarles porque además tienen a un gran portero".

Los béticos están al completo aunque tienen las dudas de dos jugadores importantes como Loren y Junior.