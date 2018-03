Un líder inexpugnable

El Marbella FC recibirá a la Balona mañana (12:00) anclado en lo más alto de la clasificación del grupo IV de Segunda B, después de no perder en las trece últimas jornadas y de haber encajado solo siete goles en toda la segunda vuelta. Antes de que ambos conjuntos se midieran el pasado noviembre los malagueños estaban dos puntos por detrás en la clasificación. Hoy aventajan a los de La Línea en 15. Los locales, que la pasada jornada recuperaron a Chus Hevia y Lolo Pavón, tratan de sumar a Luis Rioja, que es duda, y tienen la baja confirmada de Indiano.

El Marbella, el mejor equipo del grupo en casa, con once victorias, dos empates y solo dos derrotas, cuenta en sus filas con un exbalono, el algecireño Francis Ferrón, que merced a sus nueve dianas comparte la condición de máximo goleador del equipo con Corpas (ex del Linares). El otro ex del equipo de La Línea que comenzó allí la temporada, el lateral Rafa Navarro, abandonó el vestuario el pasado mes de enero para enrolarse en el Badajoz.

También son conocidos por los aficionados balonos, porque muchos de ellos sonaron como refuerzos de su equipo en diferentes veranos, el meta Wilfred (ex del San Fernando), el delantero Chus Hevia, con el que los albinegros negociaron la pasada pretemporada, o el veterano Añón, que aún recuerda su paso por la UD Los Barrios. Destaca la presencia del internacional dominicano Carlos Julio.

El gran éxito de este equipo fue no desmoronarse cuando su presidente, Alexander Grinberg, ingresó en prisión el 26 de septiembre. Con el mandatario hoy en libertad el objetivo sin tapujos es el ascenso a Segunda división.

El entrenador Fernando Estévez (ex de Almería B, Loja o Guijuelo) no escatima un solo elogio para sus jugadores. "Tenemos un vestuario con jugadores profesionales en mayúsculas y eso hizo que en momentos de máxima dificultad como estos que atravesamos se centrasen en lo que les da el pan, que es el fútbol".

"Era muy fácil encontrar excusas con todas las circunstancias que rodearon al club, pero ellos se centraron en la tarea, entendieron que nuestra forma de aportar era trabajando y que el equipo estuviese lo mejor posible y al final nos convirtió en un colectivo muy fuerte y estamos recogiendo los frutos", sostiene.

Con respecto al rival, el míster asume que la Balona llega "en las circunstancias que lo hace" en referencia a sus tres últimos marcadores pero que "está capacitada para competir con cualquiera".

"Es evidente que es un rival difícil, porque así lo ha demostrado, que llega con el orgullo herido y podemos dar por hecho que nos va a poner las cosas difíciles", abunda el preparador.

"La Balona siempre es un equipo competitivo, es verdad que ha tenido bajas y que las ha acusado, pero eso nos pasa a todos y seguro que su once será competitivo", vaticina. "Lo que más temo es que de medio campo hacia delante tiene jugadores determinantes, contrastados, que si tienen un buen día crean desequilibrio"

"Por eso, aunque es cierto que nosotros estamos en una muy buena dinámica, estamos obligados a ofrecer nuestra mejor versión", advierte a sus futbolistas.

"El partido es igual de importante para los dos", acaba el entrenador local. "La Balona con 42 puntos a estas alturas no va a tener problemas para salvarse e incluso pensará aún en pelear por una plaza en la Copa, mientras que a nosotros cada resultado positivo nos acerca a mantener la primera plaza".