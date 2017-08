Un líder entre algodones

El Betis Deportivo se presentará el domingo en el Municipal de La Línea vestido de líder, después de endosarle un 4-1 al Lorca en la primera jornada, pero con lo puesto. Al frente del cuadro verdiblanco sigue una campaña más José Juan Romero Gil (llegó en febrero de 2016), que asegura que espera que no se le lesione un jugador más porque eso "podría provocar que no puedise presentar una alineación ilegal". El técnico del filial del Real Betis ensalza a la Real Balompédica, a la que considera que está llamada a estar en los puestos altos.

Romero destacó ayer que el estreno liguero de la pasada semana "fue un partido muy completo" en el que hubo "momentos importantes en el encuentro donde nos salieron las cosas rodadas". "Aunque comenzamos perdiendo el equipo se mostró capaz de reaccionar, aprovechar un error del portero y todo eso hizo que nos salieran bien las cosas", declaró el gerenero.

El ex del Gerena reconoció en la Cadena Ser que "los niños -como se refiere a sus jóvenes jugadores- no dejan de sorprenderte. Si me hubiesen dicho que íbamos a empezar así no me lo hubiese creído porque, aunque siempre espera lo máximo, estamos muy limitados a día de hoy". Abundó: "Nos faltan jugadores importantes que ya no están y los refuerzos que hemos tenido son del filial de División de Honor y estamos aún en una construcción total".

Cuestionado sobre la Balona, su rival de este domingo (19:00), él lo tiene claro: "No tengo duda de que va a ser uno de los equipos llamados a estar a estar arriba". También destacó que "tienen un campo complicado, con muy buen ambiente que yo he vivido en primera persona un par de veces en la grada". "La Balona es un club con solera en Segunda B y que quiere dar un paso al frente; tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo del Municipal", añadió.

El Betis Deportivo, pese al ascenso a Segunda B, no pierde el objetivo de formar jugadores para el primer equipo. Así, durante esta semana el mediocentro Julio entrena con el primer equipo pero, en principio, jugará ante la Balompédica. "Espero no tener más lesiones porque eso podría provocar que no pudiésemos presentar una alineación legal", declaró Juan José Romero en referencia a las lesiones de hombres como Iván Navarro, Pozo, Miguel y Junior entre otros.

"Estamos teniendo muchas precauciones durante la semana con los futbolistas porque no podemos cometer ni un error, ni una imprudencia. No es que parezca que la situación sea complicada, es que es muy complicada y esperamos como agua de mayo que podamos reforzarnos antes del final del plazo", dijo.

Un filial que en apenas tres días volverá a la comarca pues el miércoles disputará en Algeciras el duelo de ida de la segunda eliminatoria de la Copa Federación. Sobre ese encuentro declaró: "Vamos a tirar del juvenil lo que nos permita el reglamento. Nos apuntamos porque creemos que es una competición interesante, que te da experiencia, pero siendo realista, ahora no nos viene muy mal".