El líder Cazorla amenaza a la ULB

El Oh!Tels Unión Linense de Baloncesto (ULB) recibe mañana -a las 21:00 por aquello de la disputa del torneo de cantera de Semana Santa que organiza la entidad- al líder de la fase de clasificación del grupo D de la Liga EBA, el Cazorla Jaén Paraíso Interior. Francis Sánchez, técnico del conjunto visitante, no quiere ceder la primera plaza y entiende que aunque los albinegros precisan vencer para mantener sus ilusiones de clasificarse para las finales a cuatro de ascenso a LEB Plata, este duelo "es igual de importante para los dos".

Francis Sánchez, que resta importancia al título de campeón en esta fase, asegura que su equipo precisa dos victorias para garantizarse una plaza entre los tres primeros y explica: "Vamos partido a partido, el más inmediato es el de La Línea y somos ambiciosos y lo queremos ganar".

Sánchez, con un dilatado historial como jugador en equipos del prestigio de Cáceres y Tenerife, explica con una comparación la imagen que tiene de su próximo rival: "Nosotros fuimos a Algeciras y Udea nos pasó por encima. La Línea fue allí y ganó y ahora viene de hacerlo en Marbella y eso demuestra que es capaz de vencer a cualquiera".

"Se trata de un equipo con mucho talento en el puesto de base [en referencia a DJ Irving] y mucho físico en el alero [Kabangu Kasamba] y el pívot [Edmond Koyanouba] y aunque los números ponen de manifiesto que es el que más balones pierde en los cuatro encuentros que llevamos de esta fase y que tienen problemas con los tiros de campo se ha ganado el derecho a que se le respete con la segunda posición en su fase y con las victorias que ha conseguido en ésta", detalla.

Sánchez no está entre los que sostiene que el grupo DA era mucho más fuerte que el DB del que proceden los linenses. "Igual lo parece si te aferras solo a la estadística, pero ahí está Udea, la propia Unión Linense... que están dando guerra".

El Cazorla llegará mañana a La Línea con todos sus efectivos, incluido el pívot Mbagne Diatta Diop, al que su entrenador expulsó del banquillo en el pabellón Juan Carlos Mateo durante el partido con Icom Udea. "Ha tenido su castigo, porque antes de ganar o perder hay una cosa que se llama respeto a los compañeros y al entrenador. La semana pasada no jugó y a la vista de su conducta ya veremos si lo hace o no en La Línea", concluye. "No voy a tomar las decisiones en virtud de como vaya el resultado, antepongo la disciplina".