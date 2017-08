Los lamentos de Álex Rubio

La Real Balompédica Linense abre este domingo la Liga 2017/18 en el grupo IV de Segunda división B en el Nuevo Vivero frente al CD Badajoz, un recién ascendido que cuenta en sus filas con una cara conocida: la de Álex Rubio. El exbalono habló del encuentro y aseguró que no guarda rencor a la Balona, equipo que reconoce le hubiese gustado seguir vinculado y a la que le desea lo mejor a partir del domingo. Una lesión le impedirá estar al delantero isleño, que tenía tenía ganas de enfrentarse a su exequipo.

Alex Rubio dejó la Balona este verano y que tras escuchar varias ofertas se decantó por la del cuadro pacense. Preguntado sobre la entidad albinegra, declaró: "Fue una pena no quedarme en un club y en una ciudad en la que me sentía identificado, pero éste es otro año y sólo estoy centrado en el Badajoz". "Le deseo lo mejor, aunque lógicamente después de jugar contra nosotros, tanto a la entidad como a toda la gente de allí y que logre los objetivos que tienen marcados y ya está", añadió.

Sin embargo reconoce que tiene poca idea de la actual Recia: "No la sigo, la verdad, si acaso los resultados por Twitter pero nada más y sólo guarda relación "con Stoichkov". "Con los que se han quedado del año pasado me llevo bien, pero no tengo contacto con nadie", añadió el delantero del Badajoz.

Álex Rubio tenía ganas de enfrentarse a la Balompédica en el estreno liguero del próximo domingo. Una lesión le coloca en la lista de bajas. "Estoy tocado y no llegaré para el partido. Tengo una roturita fibrilar en el cuádriceps que me hice hace poco y necesito fortalecer la zona y varios entrenamientos para estar a tope", remarcó el ariete con cierta pena de no poder ayudar a sus nuevos compañeros en este estreno liguero. "Había cogido con mucha ilusión este encuentro pero no va a poder ser", declaró.

Aunque el delantero de San Fernando aseguró que "no tiene nada que demostrar a nadie ni sacarme ninguna espina" con respecto a la Balona, aunque reiteró que desea que gane todos los partidos excepto los que jugará con el Badajoz.

En cuanto a este Club Deportivo Badajoz, dijo: "Somos un equipo prácticamente nuevo, más de la mitad llegamos este verano pero la verdad es que nos hemos adaptado todos a la perfección, creo que nos reforzamos muy bien y el otro día ante el Betis Deportivo conseguimos ganar y dar una grata imagen".

"Nosotros tenemos que ir partido a partido", comentó el atacante de San Fernando pues "el objetivo está claro que es la permanencia pero luego el fútbol dirá".

Eso sí, avisó de que "hay mucha ilusión tanto en la plantilla como en la afición, que está volcada". "Hay más de 3.000 socios y si ganamos será un plus más para todos de cara a una campaña que será difícil para todos", comentó Álex Rubio, un exbalono que sigue de albinegro en el Badajoz.