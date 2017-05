El club lamenta la ocasión perdida con el Atlético y Sotogrande

El Algeciras CF confirmó ayer por la tarde la noticia adelantada a mediodía por la web de este periódico. La Academia de fútbol del Atlético de Madrid en Sotogrande no celebrará el campus en La Menacha y lo hará finalmente en San Roque. El principio de acuerdo entre la directiva y la academia no fructificó después de que los algeciristas no consiguiesen cerrar un convenio con el Ayuntamiento para la cesión de los campos anexos de la ciudad deportiva durante el verano.

"¿Qué ha pasado? El informe municipal era favorable, se ha tratado de una cuestión que tiene que ver con la interpretación técnica", dijo el directivo Nicolás Martínez. "Ellos al ver que no había sintonía han decidido que el campus se quede en San Roque", agregó.

El abogado albirrojo Miguel Ángel García apuntó que "no ha habido todo el cariño necesario" en una gestión que podría haber supuesto un desembolso económico importante para el club durante el verano. "Además del acercamiento con una entidad de la talla del Atlético de Madrid, que mandó técnicos a La Menacha para supervisar las instalaciones... Ojalá esa puerta siga abierta para estrechar lazos con el Atlético".

"Que cada aficionado se pregunte por qué no ha salido adelante esta oportunidad", dijo el presidente, Ricardo Alfonso.