Los jumillanos enlazan siete viajes sin conseguir un solo gol

La carta de presentación del Fútbol Club Jumilla para el encuentro de esta tarde en La Línea dice que el conjunto vinícola enlaza siete desplazamientos sin marcar, lo que supone que no lo ha hecho en 656 minutos de competición como visitante. El último gol del equipo que entrena Pichi Lucas fue obra de Titi, ante el Córdoba B el pasado 16 de octubre, en un duelo que se jugó en Lucena. Los murcianos llegan con cuatro bajas, entre ellas la del exbalono Bello, pero es muy posible que desenfunden a alguno de sus cuatro fichajes en el mercado de invierno: Paul Quaye, Pablo Pérez, Álvaro Romero y Fran Moreno.

Los jumillanos sólo han marcados dos veces fuera de casa desde que comenzó la temporada. Cada gol le dio un triunfo, el mencionado sobre el Córdoba B y otro sobre el Villanovense. Además, en ruta ha conseguido tres empates sin goles, frente a Recreativo de Huelva, Melilla y Real Murcia.

Seis jugadores se reparten los 19 goles del Jumilla esta temporada. La mitad de ellos llevan la firma de Titi. Y dos fueron marcados por rivales en propia meta. Sólo la solidez defensiva permite al rival de la Balona de hoy mantenerse asomado a los puestos de privilegio. El segundo peor anotador del grupo IV de la Segunda B es también el tercero que menos goles encaja.

El Jumilla llega en mal momento. Tres jornadas sin ganar (una derrota abultada en Almendralejo a manos del Extremadura y dos empates) han sembrado las dudas dentro y fuera del vestuario y acelerado el proceso de compra en el mercado de invierno gracias al capital chino que avala la entidad.

Los murcianos partieron ayer con cuatro importantes bajas. Tres, por sanción; la del exbalono Bello, que estará en la grada, Perona (que jugó con el Tenerife la eliminatoria con la Balona en 2012) y Julio de Dios. Y una, por lesión, la de Robles.

La entidad no facilitó la lista de convocados de manera oficial, pero los medios locales afirman que entre los expedicionarios está Falcó, que habitualmente juega con el filial, ya que las bajas dejan al equipo con sólo 17 futbolistas.

El técnico del equipo visitante, el exjugador del Celta Argimiro Pérez (conocido futbolisticamente como Pichi Lucas) afirma que su equipo está "teniendo problemas" en los desplazamientos, como lo demuestra el hecho de que no haya sido capaz de vencer en sus siete últimos viajes. "No somos el equipo solvente que fuimos fuera al comienzo de temporada, pero confiamos en cambiar esa dinámica porque en caso contrario no es fácil mantenerse en la zona de privilegio", admite.

Con respecto a su rival de esta tarde comenta: "Es un muy buen equipo. A mí me encantó cuando vino a nuestro campo, que le empatamos casi al final en una jugada de estrategia, porque nos dio mucho trabajo".

"Cuando te roba el balón te crea muchos problemas, porque tiene muy buenos futbolistas", acaba. "Será un partido complicado".