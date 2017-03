"No jugar liguilla sería un fracaso pero vamos a jugarla"

David Gutiérrez Cantero, Guti, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, cumple esta semana un año en el cargo, en el que fue ratificado el pasado domingo tras perder en Lebrija. Carga en sus espaldas parte de la responsabilidad del descenso del pasado curso, un ilusionate inicio de temporada que se ha visto truncado, mucha presión y seis partidos para lograr meter al equipo albirrojo en la fase de ascenso, algo de lo que está convencido que logrará. Cree que la decisión de la directiva de confirmarlo en el banquillo hasta el final de la temporada supone el renacer del proyecto y un punto de inflexión que se verá ya el próximo domingo ante el Ceuta.

-¿Cómo se sintió después de ser ratificado el domingo?

-Me sentí raro porque no me lo esperaba. Después de todo lo que se venía comentando, e incluso los avisos que había dado la directiva a los jugadores lo normal era que me destituyera, que es lo que suele pasar en el fútbol. Es una decisión valiente, acertada o no, pero valiente. También me sentí reforzado en la confianza porque aunque tú creas que estás haciendo las cosas bien llega un momento en el que dudas y esto te refuerza. Es un espaldarazo para que se vea otro Algeciras a partir del domingo.

-¿En algún momento ha pensado en dimitir?

-No, porque si pienso que estaba trabajando... Miento, he pensado en dimitir pero no porque pensara que estuviera haciendo mal las cosas o no me viera capaz de sacar esto adelante sino porque tal vez era bueno para la entidad que no estuviese yo ahí porque muchas críticas eran hacia mí. Por eso puse mi cargo a disposición del club en Lebrija.

-Y si las cosas siguen mal, ¿se lo plantearía?

-Ahora mucho menos. Si el objetivo no se cumple seré el primer responsable pero ahora mismo no pienso que no se vaya a cumplir el objetivo. La prueba más grande de confianza que se ha dado al equipo la dio la junta directiva el domingo y ya hay que responderle.

-¿Siente usted que tiene la confianza de verdad o cree que le ratifican por otras cosas? La junta directiva estuvo dos horas debatiéndolo.

-Las cosas hay que debatirlas y habría gente a favor y otros en contra, y creo que es lo suyo. Todo blanco o todo negro es irreal, lo real es que haya puntos de vista distintos. Ricardo Alfonso [presidente] respaldó la decisión, me llamó y lo dijo convencido.

-Todo el mundo se pregunta qué le pasa al equipo.

-Hasta en el vestuario nos miramos y nos lo preguntamos. Lo que me gustaría es romper una lanza en favor de la actitud de los jugadores. Es uno de los grupos más comprometidos que he entrenado en mi vida en todas las categorías, quizás muchas veces el exceso de compromiso puede ser malo. En este caso se añade presión a la intrínseca que tiene jugar en el Algeciras, porque la afición espera siempre lo mejor y somos personas que podemos dar felicidad a mucha gente, y eso influye. El equipo empezó muy fuerte pero cuando el objetivo se convirtió en obligación eso empezó a pesar. La decisión del domingo de dejarme hasta final de temporada quita mucho peso y ahora se va a ver un Algeciras distinto. Lo sé.

-¿Dónde empiezan a ir mal las cosas y por qué?

-Desde el principio hemos sido un equipo irregular pero cuando estamos tres partidos sin ganar es cuando empieza a recordarse que no se gana y se crea un clima de desconfianza. Son gente muy joven y hay ciertos tipos de comentarios y se escuchan muchas cosa, que no es culpa de la afición ni de la prensa, pero hay ciertos focos del entorno que arrojan críticas totalmente destructivas, incluso faltando el respeto personal a mucha gente. Todo eso va calando y afecta.

-¿Le viene grande a la plantilla el reto de intentar ascender con el Algeciras, y decimos con el Algeciras por las connotaciones? ¿Es un vestuario hecho para soportar tanta presión?

-No es que le venga grande es que cuando el objetivo se convierte en una obligación y se llega a entender que de lograr el objetivo depende la viabilidad del club... eso una losa muy grande. Eso lo llevamos escuchando 25 años y no ha pasado pero no es lo mismo un jugador que lleva siete u ocho años en el Algeciras, que ha vivido esto, que llegar de nuevo y pensar que va a desaparecer.

-Pero el Algeciras CF no va a desaparecer si no asciende. O no es lo que está previsto.

-Es que yo no lo creo. Si hubiese sido así tal vez la inversión en la plantilla hubiese sido mayor, porque sería la última oportunidad.

-¿Todos los jugadores están con David Guti?

-No he detectado lo contrario con ningún futbolista. Uno de los secretos de este año es la unión. También por eso creo que ahora al no existir la incertidumbre de que me destituyan, puede venir bien al vestuario, que siempre estaba con esa responsabilidad.

-En la segunda vuelta hemos visto muchos cambios en el equipo, entradas y salidas del once titular, o jugadores que pasan de la grada al campo y viceversa. ¿Ha dado el entrenador palos de ciego buscando la solución?

-Al final buscas once jugadores que estén bien pero a veces ves que a unos les pesa la situación, o percibes que le puede costar cuando llegue el partido... Hemos querido aprovechar momentos, nos hemos podido equivocar, pero en esto del fútbol es ventajista. Te equivocas cuando ves que no ha estado bien pero el viernes o el sábado tienes motivos para creer que tal jugador iba a hacerlo bien. Muchos cambios los hacen ellos, no tú.

-Nombres propios. David Camps: 17 goles en la primera vuelta, tres en la segunda. ¿Qué le pasa?

-David es un futbolista distinto y depende mucho de su inspiración, del momento mental. Ahora no le salen las cosas y siente ansiedad pero no hay una gran razón o una razón oscura como muchos creen. También hay gente más irregular y otros más regulares. Adrián Máiquez siempre te da un siete y medio y el día que está mal es un cinco. David es un diez o un cero, como lo es Tano... Jugadores que dependen de la confianza de ellos mismos. David Camps es un jugador fundamental para nosotros.

-Mané. Un jugador que llegó como una estrella y que le ha costado aportar lo que se esperaba.

-Es cierto que físicamente no ha llegado a encontrarse bien porque llegaba de estar dos años casi de inactividad y han aparecido molestias. Aparte de la presión que se ha metido él mismo por querer demostrar aquí en Algeciras que es un futbolista que ha jugado en Primera. Era uno de sus miedos que tenía a la hora de firmar. No cambiaría la decisión de ficharlo porque es un orgullo tenerlo, un profesional y nos tiene que dar mucho de aquí al final.

-¿No jugar liguilla es un fracaso?

-Sí. Llevamos 32 jornadas metidos en liguilla. Si ahora, a pesar de todas las situaciones y presión, no conseguimos entrar es por nuestra culpa. Para mí sería un fracaso, no lo voy a esconder, también personalmente.

--¿El Algeciras va a jugar la próxima fase de ascenso?

-Estoy convencido ahora mismo que la vamos a jugar. Lo que vivimos el lunes era el renacer del proyecto. Hemos planteado los seis partidos como una oportunidad nueva. Es una liga de seis partidos en la que partimos con ventaja; cualquiera hubiésemos firmado esto al principio. Esto es como cuando te dan por muerto y abres los ojos y tienes una segunda oportunidad para vivir. Dices: esta ya no la pierdo o la voy a disfrutar de otra manera. Eso es lo que queremos, vamos a intentar ser felices con el fútbol y hacer feliz a mucha gente. Que sirva de motivación y no de presión. El domingo contra el Ceuta, no puedo decir que se va a ganar porque es jugar a adivino, pero se va a ver el Algeciras que todos estamos esperando.

--Después de un año en el cargo, ¿merece la pena ser entrenador del Algeciras?

-Merece la pena la experiencia de ser de Algeciras y entrenar al Algeciras pero no se disfruta nunca. Los momentos de disfrutar son muy cortos, cuando ganas y a los diez minutos ya piensas en el siguiente partido. Siendo de Algeciras la responsabilidad es mucho mayor, mucho más emotivo todo, porque defiendes algo que quieres. Daría mucho de lo que tengo por ver al equipo ascender o incluso disfrutar de un partido de liguilla estando yo ahí abajo.

-¿Cree que es posible ascender?

-Si entras en liguilla nos puedes descartar nada. Cuando no ha tenido presión se ha hecho muchas cosas bien y si somos cuartos los partidos de vuelta se jugarán fuera de casa y eso no va ser negativo.

-Dice que os vais a tomar lo que resta de otra manera. ¿Cómo se lo tiene que tomar la afición?

- La afición ya sabe lo que tiene que hacer. Si le da un poco responde mucho. Devuelve el triple de lo que se le da.