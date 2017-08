El rival, ilusionado con su estreno en la categoría, sin el exbalono Álex Rubio

El Club Deportivo Badajoz se prepara hoy para vivir una jornada grande en su duelo con la Balompédica. El de hoy será el día de su estreno en la Segunda división B. El del regreso de la ciudad a la categoría de bronce después de media docena de años en los que el heredero del extinto CD Badajoz fue escalando peldaños. Los pacenses se garantizan el buen ambiente, ya que la entidad que preside Pablo Blázquez ha superado de largo los 3.000 abonados, una demostración de la ilusión que rodea al equipo. El técnico, Juan Marrero, ha convocado a los 20 jugadores disponibles, entre los que se encuentran los tres porteros, pero no el exbalono Álex Rubio, lesionado.

Los albinegros, que empezaron a entrenarse tarde, ya que tuvieron que esperar para lograr el ascenso tras una liguilla a la que accedieron como segundos, han afrontado seis encuentros de pretemporada, saldados con cinco triunfos (cuatro de ellos ante rivales de inferior categoría y el quinto ante el Betis B) y una sola derrota (ante el Villanovense).

El técnico Juan Marrero ha convocado a todos sus jugadores disponibles, los tres porteros (Néstor, Roberto e Isi Jareño) además de Chechu, Morante, Muñoz, Rodao, Torres, Izquier, Salazar, Herrera, Rey, Diakité, Martín, Torralbo, Flores, Ruano, Eloy, Bubén, Juanma y Guzmán Casaseca.

En lo que se refiere al once inicial todo indica que será muy similar al que el técnico planteó, a manera de ensayo general, en la presentación ante sus hinchas, en el duelo ya mencionado con el filial verdiblanco. En ese caso jugarían: Néstor en el marco; Chechu, Morante, Torres y Gabri Izquier en defensa; Joaqui, Diakité, Javi Rey y Ruano en el medio campo con Guzmán y Juanma en la delantera.

Los únicos no convocados son los lesionados José Ángel González, con una tendinopatía en el adductor y el exbalono Álex Rubio, con una lesión muscular en el cuádriceps. El último fichaje hasta el momento, el extremo Álvaro Romero, no entró entre los citados porque el club no ha tenido tiempo material para tramitar su licencia.

El técnico local ha hecho especial hincapié en sus declaraciones previas al choque en el escaso tiempo de que ha dispuesto para preparar la competición, aunque matiza que ni eso ni que se hayan quedado en el plantel apenas media docena de jugadores del pasado curso "debe servir de excusa".

"No llegamos al cien por cien, nos falta el treinta o el cuarenta por ciento. Mientras tengamos frescura vamos a hacer más cosas con el balón", asegura el preparador, que llevó el equipo al ascenso.

Con respecto a la Balompédica, dice: "Es un rival muy peligroso, cuenta con una gran plantilla, muy completa, que está muy bien diriga por Julio Cobos".

"Es un equipo que tiene de todo", recalca.