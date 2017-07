La ilusión es el secreto del éxito

Sergio Molina apura sus vacaciones antes de ponerse de nuevo a las órdenes de Julio Cobos en una temporada especial para él en la Real Balompédica Linense pues podrá comenzar el curso con sus compañeros, "algo muy importante porque mi llegada el año pasado fue un tanto peculiar porque no fue ni en enero", recordó el mediapunta de Benalmádena, cuya contratación levantó mucha ilusión y él la transformó con calidad y buen juego en los ocho últimos partidos que disputó con la Balona.

Molina tiene "ganas" de volver al trabajo a pesar de estar en una época donde el resto de los mortales sólo piensa en la playa y en descansar. "Llevamos ya un tiempo razonable de vacaciones y a mí lo que me gusta es jugar al fútbol" respondió sin titubeos.

Encara la nueva campaña con "mucha ilusión, como siempre" y pidió "que los compañeros nuevos y los que estábamos del año anterior sumemos nuestro granito de arena para poder hacer una temporada buena" aunque él no quiere fijarse objetivos pues "hay que jugar sin techo, partiendo de la base de que hay que tener los pies en el suelo porque sabemos que esta categoría es muy complicada" incidiendo una vez más en que "la ilusión no nos la va a quitar nadie y puede ser la base de nuestro éxito".

El aficionado balono vio al final del curso pasado la mejor versión del equipo -curiosamente con él en el campo- y ya se ilusiona con que se repita cuando se alce el telón del campeonato.

Al respecto, el malagueño dijo que "el camino es ese, ahí están los números, que fueron para estar peleando por algo más", lamentando que "la liga se acabó cuando mejor estábamos" y aunque no quiere bajar ese optimismo "no cabe duda de que empezamos una nueva temporada, con compañeros nuevos y el equipo tiene que tener su tiempo de acomplamiento, tanto de los que llegan con nosotros como viceversa. A partir de ahí, hacer un equipo competitivo, que peleemos cada partido como si fuese el último y no ponernos techo ganando cada domingo".

Entiende que el vestuario debe ser -por suerte en la Balona siempre lo ha sido- "una gran piña, eso es fundamental y lo digo desde mi experiencia" porque sabe que "debe haber una buena relación entre todos porque una vez metido en el partido tenemos que hacer esfuerzos por un compañero y si no hay ese buen rollo a veces perjudica".

Sobre el Grupo IV de este año, con el UCAM, Cartagena, Murcia... entiende que la Balompédica tiene un punto a favor y es "la ilusión" porque "otros equipos hacen grandes presupuestos para ascender y por tanto tienen mucha presión. A la larga eso pesa y si no van bien las cosas empiezan los problemas. Tenemos que jugar nuestras bazas desde la ilusión, plantar cara a cualquier equipo, como hicimos con el Lorca, y pelar por estar arriba".