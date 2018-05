El ibicenco Oriol vaticina que la eliminatoria "no se escapa"

El banda de la Unión Deportiva Ibiza Edu Oriol (Cambrils, 05-11-1986) califica de "corto por cómo se desarrolló el partido" el triunfo que su equipo logró el pasado domingo en el Nuevo Mirador sobre el Algeciras (0-1) y añade que si el equipo balear rinde como lo hizo en la ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B "no se escapa" la presencia en la siguiente ronda.

Edu Oriol volvió a la titularidad en el duelo con los albirrojos, después de varios partidos en los que los problemas físicos le condenaron a la suplencia y en declaraciones a El Periódico de Ibiza asegura que el 0-1 "no es mal resultado" pero deja "la eliminatoria abierta".

"Estoy convencido de que merecimos más tanto por lo que yo sentí dentro del campo como por lo que aprecié viendo el partido", insiste.

Edu Oriol califica al Algeciras como "un equipo que juega bastante directo y que necesita meter gol en el partido de vuelta".

"Creo que saldrá a marcar cuanto antes, no creo que vayan a venir a especular", vaticina. "Tenemos que confiar en nosotros mismos. Si estamos bien, no debemos tener problemas en pasar".

"La clave para pasar la eliminatoria es que nosotros estemos bien, si jugamos a nuestro nivel no deberíamos sufrir", abunda el mediocampista.

En Ibiza de habla esta semana del factor campo, por aquello de la hipotética ventaja que supone para el equipo de Rufete jugar en Can Misses gozando de ventaja. "Todo lo que sea jugar en casa la vuelta es bueno, mucha gente me lo discute pero yo prefiero jugar en casa", sostiene Edu Oriol.

"Hay que hacer un llamamiento a la afición para que vaya al campo y nos anime, porque necesitamos su apoyo", desliza. "Entre todos, podremos conseguir este primer objetivo de pasar la eliminatoria.

"Es evidente que todo el mundo habla del presupuesto del Ibiza y que todo el mundo quiere evitarlo como rival en esta fase ", responde cuando es preguntado por las declaraciones del entrenador del Algeciras, José Antonio Asián, antes del partido de ida. "Lo cierto es que el dinero no serviría de nada si los jugadores no tiran para delante las eliminatorias".

"Para mí lo importante es que anímicamente veo a la gente muy bien", reflexiona. "Hemos terminado bien la Liga y ha empezado de la mejor manera posible un play-off, que es ganando fuera de casa. El equipo está contento y anímicamente bien, pero no va a pecar de confianza porque sabe que en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas".

A título personal, el futbolista asegura que después de un tiempo en el dique seco "tenía ganas" de estar sobre el césped "porque todo lo que sea ayudar al equipo es bueno".

"Es cierto que físicamente aún no estaba a tope, pero seguro que en el partido de vuelta ya lo estaré", finaliza el jugador del conjunto ibicenco.