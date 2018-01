La hoja de ruta de Pandalone

El romano Raffaele Pandalone optó ayer por ofrecer un regalo a la afición de la Real Balompédica Linense en su primera comparecencia como máximo responsable del club, apenas doce horas después de haber sido proclamado oficialmente como presidente de la entidad para los próximos cuatro años. La primera actuación del empresario fue prorrogar hasta 2020 el contrato del sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, por cuyos servicios afirmó que se había interesado el Real Murcia. En su presentación, Pandalone dijo al ser preguntado por el ascenso a Segunda que no hará "promesas que no esté seguro de poder cumplir", reiteró que tratará de llevar a cabo la conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y recalcó que uno de sus objetivos es "profesionalizar e internacionalizar" la centenaria entidad de La Línea.

De azul riguroso y con camisa blanca, acompañado, solo al principio, por quien será su director general, Mario Galán, y con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Así acudió Raffaele Pandalone a su primer cara a cara con los medios que cubren la actualidad de la Balona. El nuevo presidente se resistió a dar la noticia, pero terminó explicando que su primera gestión al frente del club había sido ampliar hasta 2020 el contrato del delantero Stoichkov, que finalizaba el verano de 2019.

Los albinegros pretenden crear un filial para dar cabida a los jóvenes linenses

Pandalone justificó la medida explicando que el Real Murcia se había interesado por los servicios del sanroqueño, pero que desde ayer mismo tiene una cláusula de rescisión de contrato que obligará a un club de Segunda B a abonar 100.000 euros y 150.000 si es de Segunda división a cambio de la carta de libertad. "Es un futbolista importante para nosotros y además no creo que hubiese sido bueno para mí acudir a la primera rueda de prensa para decir que hemos traspasado a un jugador", dijo.

Pandalone se confesó "contento e ilusionado" con el reto que afronta "y con muchas ganas de hacer un trabajo por la Balona, para que el día de mañana todo el mundo hable de nosotros".

El nuevo presidente explicó que su proyecto "es al menos por cuatro temporadas" y que en ese periodo solicitará a la asamblea el permiso pertinente para afrontar la conversación en SAD "que ya era un objetivo de Alfredo Gallardo", en referencia a quien ostentó la presidencia hasta el pasado día dos.

"Alfredo ha hecho mucho por la Balona y yo no vengo a competir con él, tengo que pensar en el futuro del club con mis ideas pero por supuesto que me gustaría que el día que me marche pueda hacerlo como él, con el cariño de todos", abundó Pandalone.

El empresario subrayó que el mes de enero es "muy peculiar" y que todos sus esfuerzos a corto plazo se centrarán en blindar la plantilla para evitar que sea desmembrada. Sobre posibles incorporaciones recalcó que "tanto ahora como en el futuro" deben llegar "con pasión y humildad, interesado en formar parte de un club que es distinto a todos".

"El único cambio que tenemos previsto después de la incorporación de Özcan y Elías Pérez es la salida de Dennis Niebla, pero todos sabemos como es este mercado y que la última semana suceden muchas cosas, pero estamos preparados para todo", recalcó en el transcurso de su intervención, que duró poco menos de un cuarto de hora en el estadio Municipal.

"Cuando se acabe el plazo de fichajes habrá que comenzar a trabajar para la temporada que viene y me gustaría formar un filial pero que empiece desde abajo y darle la oportunidad a los chavales de aquí de acercarse a la Balona", explicó. "Después de eso, montar un equipo de trabajo que nos permita competir con nuestros medios con los grandes clubes de Segunda B y por último profesionalizar e internacionalizar la Balona, aprovechando mi amistad con otros clubes de toda Europa como ya tenemos con el Sion".

Pandalone no quiso desvelar los nombres de las personas con las negocia para su incorporación a la junta directiva, que dará a conocer en un par de semanas, pero aclaró: "Estoy hablando con gente de La Línea porque deben tener la Balona en el corazón y para eso mejor que aquí no voy a encontrarlo".