"Me hace ilusión jugar en la Balona porque sé que disfrutaré mucho"

Elías Pérez admitió anoche que "a la espera de firmar el contrato" ya se considera jugador de la Real Balompédica Linense.

"Desde hace unos días he hablado con Julio [Cobos] y ahora espero hacerlo también con José Ramón y Stoichkov, con los que coincidí en el Cacereño, para que me pongan un poco al día, pero tengo claro al club que voy", explicaba el mediocampista, que la pasada temporada y formando el pivote con el exbalono Curro ofreció una auténtica cátedra en el duelo que enfrentó a su equipo con la Balona en el San Rafael barreño y que se resolvió con triunfo serón. "Sí que jugamos bien aquel día, sí", recuerda.

"Yo me considero un futbolista al que le gusta asociarse con los compañeros, que disfruta dándole velocidad al juego y que tiene buena pegada, además de que trata de sacrificarse en defensa", se define el nuevo jugador balono. "Sobre todo trato de ser un jugador muy solidario".

"Lanzar las faltas es algo que me gusta y no se me da mal, pero tampoco es que sea mi fuerte", explica en referencia a su recordado gol que abrió al Villanovense las puertas de la eliminatoria con el Barcelona en 2015.

El jugador extremeño sólo tiene palabras de elogio para el entrenador de la Balompédica, Julio Cobos. "¿Qué voy a decir de él? Estuvimos juntos en Cáceres, me trajo al Villanovense, ahora me lleva a la Balona... con eso está dicho todo".

Elías Pérez subraya con respecto a su nuevo equipo: "Cuando jugué contra la Balona me parecieron un magnífico equipo, contra nosotros hicieron un partidazo. Tiene gente como Juampe, que es de los jugadores importantes de la categoría, Ismael Chico, que le da empaque, José Ramón o Stoichkov, que no para de crecer... La verdad es que me encanta la idea de jugar con ellos porque sé que voy a disfrutar".

El extremeño asegura que está convencido de que cuando acabe esta temporada "no habrá problemas para renovar" e insta a la afición de la Balona a no renunciar a nada.

"Creo que lo primero es ir paso a paso y garantizarnos la salvación y ya después se puede pensar en otros objetivos", concluye. "Es verdad que los de arriba han hecho plantillones, con unos presupuestos muy elevados, pero en ilusión y entusiasmo no nos van a ganar nadie".