"Me hace ilusión ir al Europeo"

El español Marc Gasol, jugador de los Memphis Grizzlies, asegura que le hace "ilusión" poder acudir al próximo Campeonato de Europa de Baloncesto, que se disputa en el mes de septiembre en Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía, ya que el pívot lleva dos años sin acudir a la selección española.

Gasol repasó anoche en "El Transistor" de Onda Cero la actualidad que le rodea en la NBA, en la cual acaba de ser elegido por tercera ocasión para el partido de las estrellas.

"Es muy bonito vivir un All Star. Después de un año duro, poder volver a estar a un buen nivel y que el pie no sufra... Cuando te lesionas con esa gravedad se generan dudas a tu alrededor de si no puedes volver a tu nivel. Ver ahora que puedo hacerlo me enorgullece. Estoy muy agradecido a las personas que han estado ahí en los momentos difíciles, ya que lo fácil es estar en los buenos", declaró el jugador, que sufrió una grave lesión la temporada pasada que le tuvo fuera de la pista ocho meses.

Por eso el catalán asegura que intenta "vivir el día a día", ya que todo va "muy rápido" y "si cierras los ojos, llevas nueve años en la NBA".

El pívot está promediando más puntos que nunca en la NBA (20.8 por partido) y esta temporada se ha destapado como un gran tirador desde la línea de tres. "Es algo que el entrenador me propuso en verano, tirar unos cuatro triples por partido. Estoy contento porque el equipo se beneficia directamente".