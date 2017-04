El gran trabajo callado de Álex Herrera

álex Herrera volvió a defender, en el derbi frente al San Roque, la portería del Algeciras Club de Fútbol en un encuentro de Liga. Fue la segunda vez y logró su segunda victoria. Pero el trabajo del guardavallas de Trebujena va más allá de los tres palos, es uno de esos futbolistas que aportan desde el silencio, reconocido por todos sus compañeros de vestuario y cuya muestra de sacrificio es digna de resaltar. Es el trabajo callado del segundo portero del Algeciras.

Preguntar por Manuel Alejandro Gómez Herrera, Álex Herrera, en el Nuevo Mirador es no dejar de oír halagos. El guardameta del Algeciras ha estado toda la temporada yendo y viniendo de Trebujena cada vez que tenía que jugar o entrenar. Desde hace un par de meses tiene que desplazarse desde Sevilla, donde da cursos para profesor de equitación. Todo eso para un jugador de la plantilla fundamental, que en cualquier momento tiene que ejercer de meta titular de un equipo aspirativo, y todo eso por una ficha de unos 250 euros.

Todos coinciden de que su labor no se ve tanto como lo importante que está siendo esta temporada. Una muestra de ellos es su competidor y compañero Jesús Romero que tras el encuentro frente al San Roque quiso mandarle un mensaje a través de las redes sociales: "Felicidades a mi compañero y amigo Álex Herrera, un portero diez y una persona de matrícula. Tú haces fácil el trabajo diario. Gracias".

Nada más recibir la llamada del Algeciras el pasado verano aceptó aún siendo consciente de que iba a estar por detrás del Gato Romero, un portero llamado a permanecer en la memoria de la centenaria entidad albirroja. Desde dentro aseguran que jamás ha tenido un mal gesto ni una mala palabra, ni siquiera una queja. Así lo explica el propio meta trebujenero: "Desde el principio supe que venía a aprender de Romero y la muestra es la temporada que está haciendo, que es soberbia, sólo hay que ver los partidos que nos ha salvado".

El joven guardameta (25 años) no conoce la derrota en Liga cuando está entre los palos. Jugó en el triunfo ante el Guadalcacín y, el domingo, frente al San Roque. "Estoy contento, feliz. Al principio, algo nervioso pero el partido fue tranquilo y no tuve que actuar demasiado", explica Álex Herrera sobre el encuentro frente al San Roque, donde apuntó que desde dentro "se vio un buen ambiente" y aplaudió a la afición algecirista.

Reconoció el de Trebujena que no fue un partido fácil frente "a un rival sin presión, un derbi, con jugadores que han estado en el Algeciras y más de uno que quisiera estar". "Nos jugábamos mucho ante un rival que no se jugaba nada, empatar hubiese sido un desastre", apuntó Herrera, que encajó un tanto de Mario pero no tuvo mayores problemas para defender la portería.

"Tenemos tres finales para alcanzar la fase de ascenso pero la prioridad es estar centrados en Arcos, donde estoy convencido de que vamos a ganar", dijo en Ser Deportivos. Álex Herrera, un currante en el Algeciras más humilde de los últimos años. Con o sin guantes, un buen defensor del Algeciras CF.