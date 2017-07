La gran oportunidad de Moha

Algeciras fue el final de un duro camino para Nazif Moha, un joven nacido en Togo hace 18 años que cruzó el Estrecho de Gibraltar en una patera desde Marruecos después de recorrer casi cinco mil kilómetros. Ahora, su centenario equipo supone el punto de partida hacia un sueño que consiste "en buscarse la vida" a través del fútbol. El balón le ha sacado del cruel anonimato de la inmigración para darle un rostro, un nombre y hasta unos colores: el rojo y el banco. Moha, como le llaman sus compañeros, cuenta los días para la llegada del pasaporte que le permita firmar por el club del Nuevo Mirador, mientras juega sus primeros partidos con su equipo de acogida, simples amistosos que son mucho más para este luchador togolés.

Nazif Moha nació en Sokodé, población del centro de Togo situada entre los ríos Mo y Mono. A 4.914 kilómetros de distancia de su actual residencia, en Algeciras; un dato frío sacado de Google Maps que no dice nada de lo que cuesta atravesar y recorrer países del África subsahariana en las condiciones que vaya imponiendo el propio camino. "Llegué en patera desde Marruecos", dice sin más. Cuando se le pregunta por esa larga travesía sólo dice: "Fue muy duro".

Una vez en Algeciras, empezó a jugar en la liga de fútbol de no federados local con el San Bernabé, en el campo de Elcano. "Nunca había jugado con luz de noche", comenta Moha, dando relevancia a la anécdota. "En Togo no jugaba al fútbol en ningún equipo, sólo en la calle, en los barrios y con los amigos. Pero me gusta jugar", sostiene el togolés.

El Algeciras CF no tardaría en fijarse en su talento. Entró a probar con el juvenil, pero un día, después de un entrenamiento con el equipo de la cantera, le llamaron "para ir a entrenar con el equipo A", dirigido entonces por David Gutiérrez Guti. Desde aquel día, Nazif Moha no ha dejado de trabajar con los albirrojos. El vestuario le acogió con los brazos abiertos y sus compañeros le regalaron unas botas de fútbol. Sin tener ficha, era uno más de la plantilla del Algeciras y el pasado curso se dejó ver compartiendo los momentos de alegrías y tristezas albirrojas.

Después de meses entrenándose con el primer equipo algecirista, desde mayo, el pasado lunes se vistió por primera vez de rojo y blanco para jugar un partido en el Nuevo Mirador. Aunque fuese un amistoso ante el Marbella FC para Nazif Moha fue mucho más, más incluso que un debut. "Le dije a Berlanga y a Jesús [Romero] que estaba muy nervioso. Me dijeron: Moha, tranquilo, juega como en un entrenamiento. Pero veía mucha gente y estaba muy nervioso, pero fue bien", relata. Actuó de delantero y cierto es que se le vio nervioso pero dejó infinitas ganas de hacer las cosas bien, los primeros detalles de un jugador interesante -como un magnífico recorte al borde del área rival- y estuvo muy cerca de marcar. Moha llevó los primeros aplausos de unos aficionados que preguntaban por él y se mostraban cariñosos. Luego jugó ante el San Roque.

Ahora está con aún más ganas de formar parte de la familia algecirista, su familia aquí en España. "Estoy deseando tener el pasaporte para poder buscarme la vida, y si es con el fútbol mucho mejor. Me gustaría mucho jugar en el Algeciras, quiero jugar aquí porque la gente se porta bien y estoy muy contento", declara Moha, que se ha hecho rápido al idioma y que ha dejado su residencia en la Cruz Roja para compartir piso con dos de sus compañeros.

"Echo de menos a mi familia, claro, pero hablo con mi madre casi todos los días y le digo que en Algeciras he encontrado a mucha gente buena, que estoy muy contento", declara Nazif Moha, un joven africano que ve en el balompié una forma de ganarse la vida y ayudar a su familia.