"2016 ha sido un gran año, pero quiero dar más guerra"

Paquito Navarro (10-2-89, Sevilla) ha cerrado la temporada como número 3 del ranking mundial tras imponerse en la última prueba del Circuito World Padel Tour, disputada en Madrid a mediados de diciembre. Ha sido un buen año para el jugador sevillano, ya que además se proclamó subcampeón del mundo con España y repitió corona nacional con la selección andaluza. En una charla con la Federación Andaluza, Paquito Navarro desgrana su 2016.

-Acaba el año 2016, y de la mejor forma a título personal tras ganar el Master final del Circuito World Padel Tour.

-Cierto. Esto supone un plus de motivación y ganas de seguir trabajando de cara al año 2017.

-Tras las dos primeras victorias de la temporada, en Valencia y La Nucía, se resistió la tercera. Pero llegó en el mejor momento.

-Pues sí. El Master es de los torneos más importantes del año, y es toda una alegría acabar el año con el título bajo el brazo.

-Aunque para momento del año, el de jugar en casa la final de la prueba de Sevilla. Vaya ovación para el recuerdo…

-Lo tengo grabado con mi móvil. Ese recuerdo se lo enseñaré a mis nietos. Es una experiencia única que me llevo de por vida. Eternamente agradecido.

-Cierra la temporada consolidado con Sanyo como pareja número 2 del ranking tras lograr además ocho subtítulos.

-Así es. Ha sido un buen año, pero ambos sabemos que podemos dar más, podemos mejorar y queremos más. Sólo es el principio... Este 2017 vamos a intentar dar más guerra aún.

-El siguiente reto, no queda otra, es el asalto a los intratables este año Bela y Lima.

-El reto y objetivo es el mismo que el de todos los años, seguir mejorando. Si hacemos eso y nos convertimos en mejores jugadores, estaremos más cerca de obtener mejores resultados. Evidentemente, los demás también entrenan y mejoran, así que no sólo depende de nosotros.

-Al margen del circuito, con España logró un nuevo subcampeonato mundial en Cascais. Otra vez Argentina…

-Sí, pero estuvo muy igualado y a dos puntos de llevarse el título España. Creo que cada vez las fuerzas se igualan más y a día de hoy en un Mundial puede ganar cualquiera.

-Nuevo éxito con la selección, esta vez compartiendo equipo con otros dos jugadores andaluces, Álvaro Cepero y Juan Lebrón.

-Me alegro mucho por su debut. Son dos fenómenos tanto dentro como fuera de la pista y me alegró compartir vestuario con ellos en la selección como si de un familiar suyo se tratase. Es todo un honor y me alegro de que a dos buenos amigos les esté yendo tan bien.

-Y no faltó a su cita con la selección andaluza para volver a levantar el título en el Campeonato de España por federaciones territoriales. Un punto y seguido clásico en el que no falla año tras año.

-Por supuesto. Es mi torneo favorito y siempre que pueda y me requieran, allí estaré para defender nuestra camiseta y apoyar y ayudar en todo lo que pueda. Es un verdadero privilegio ir a la selección andaluza, por la calidad humana del equipo y el ambiente.

-Aunque desde la distancia al estar inmerso en el circuito profesional, ¿cómo ve el pádel andaluz?

-Creciendo. Creo que en Andalucía se están haciendo las cosas cada vez mejor y que si dejamos trabajar de verdad a los que quieren que este deporte crezca, nos puede ir cada vez mejor. María del Mar García-Lorca es una excelente presidenta que lo está haciendo muy bien.

-Parece que las promesas apuntan alto y hay relevo garantizado, ¿no?

-Eso, siempre. El pádel está pasando a ser una opción real para los más pequeños, y eso en la cantera y en el futuro se notará.

-Como referente andaluz, ¿qué le diría a los que empiezan en este mundo cada vez más profesionalizado?

-Que se diviertan, disfruten y pasen un buen rato, que al fin y al cabo es de lo que se trata.