El Club de Tesorillo fue ayer uno de los grandes triunfadores del XV Trofeo de Gimnasia Rítmica de Ceuta. Por equipos, los tesorilleros lograron cinco primeros puestos (benjamín C, alevín B y C, infantil B y C) y una segunda plaza (senior B). En las pruebas individuales se colgaron plata Elena Mena y Sara Domínguez; fueron bronce Elena Guerrero, Paola Delgado y Zaira Barragán y acabaron en cuarto puesto Estrella Losada, Adriana Romero y Valeria Oda.