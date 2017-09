El gesto más generoso del mundo

Los españoles estamos de enhorabuena. Somos el país más solidario del mundo en cuanto a donación de órganos. Para que una persona reciba un órgano, otra debe fallecer. Por lo general suelen ser fallecimientos no esperados como tras un accidente de tráfico o una muerte súbita tras una carrera. No quiero ni imaginar el dolor de una familia tras semejante pérdida y el momento de decidir la donación de órganos que puede aliviar el sufrimiento y devolver la salud a muchas personas. No creo que haya un gesto más generoso en el mundo.

El Registro Mundial de Transplantes indica que asciende a 126.670 el número de órganos trasplantados en todo el mundo a lo largo de 2016, lo que representa un aumento del 5,8% en relación al año anterior. Por todo ello, España consolida un liderazgo en este campo que mantiene desde hace 25 años.

Nuestro país aporta el 18,5% de las donaciones de la Unión Europea el 6,6% de todas las registradas en el mundo. También es líder en pacientes trasplantados por cada millón de habitantes, con 102,3 personas por cada millón de habitantes muy por encima de la media de la Unión Europea, que está en 64,0.

¿Qué organos se utilizan?

Se define trasplante como la sustitución de un órgano o una parte del organismo por otra ante el fallo o la ausencia de funcionamiento, cualquiera que sea la causa.

En condiciones normales, lo que se intentar cambiar es un órgano vital, como puede ser el corazón, hígado o riñón. Sin embargo, últimamente se están realizando trasplantes de otras partes del cuerpo menos "vitales" pero no menos importantes sobre todo para la persona que soporta el fallo o fracaso de la parte a sustituir. Tenemos la gran suerte que España es el país que mayor número de trasplantes realiza a nivel mundial. Una compleja y bien estudiada infraestructura es clave para obtener el primer puesto del ranking así como la solidaridad y comprensión de una población muy concienciada.

Se pueden extraer prácticamente todo: las córneas, los pulmones, hígado, riñones, corazón, tendones rotulianos y aquileos, rodillas completas incluyendo ligamentos y meniscos, huesos largos como fémures, tibias y húmeros.

Primeros transplantes

En 1967 en Ciudad del Cabo, el cirujano jefe del Hospital de Sudáfrica pronunció una palabra mágica: "funciona". Se refería al momento en el que finalizaba el primer trasplante de corazón y todo el equipo médico admiraba el vital ciclo de sístole y diástole que permite el bombeo de sangre a todo el organismo. Barnard solicitó la donación del corazón al padre de la donante, una mujer con fracturas múltiples por un accidente de tráfico. Después de unos minutos de reflexión, el padre de la víctima respondió a Barnard:"si ya no existe esperanza para mi hija, intente salvar a ese hombre". El receptor fue un varón de 54 años tenía una miocardiopatía isquémica en estado terminal. Se instalaron donante y receptor, respectivamente, en dos quirófanos adyacentes. Cuando cesó toda actividad cardíaca en el electrocardiograma del donante y se comprobó la ausencia de respiración espontánea y de todos los reflejos durante siete minutos, se declaró muerta a la donante y se procedió a la extracción cardíaca. El injerto se implantó y funcionó. A los diez días el receptor caminaba por la habitación. Una neumonía bilateral provocará su muerte cuatro días más tarde.

Un mes más tarde, Barnard realizó su segundo trasplante cardíaco. El receptor vivió diecinueve meses y medio. Algo que parecía imposible o impensable en ese momento de la historia, se convirtió en un hecho posible y ha permitido que muchos cientos de personas se hayan beneficiado de ese primer gesto médico llevado a cabo por estos pioneros de la cirugía.

Otro genio de la medicina fue el Dr. Joseph Murray, cirujano urólogo americano que en 1954 pudo realizar el primer trasplante de riñón. Se realizó entre dos hermanos gemelos. Por esta gran hazaña, fue premiado con el Premio Nobel de Medicina en 1990. Médicos de todo el mundo reconocen y aplican hoy día sus técnicas y cuando murió en 1993, pacientes operados por él escribieron: "El doctor Murray abrió las puertas a que cientos de miles de personas recibieran trasplantes que les salvaron la vida. Hasta hoy, más de 600.000 personas en todo el mundo han recibido el regalo de la vida a través del trasplante".

La historia del siguiente trasplante, el de hígado, viene de la mano del cirujano americano Thomas Starzl. Ya era conocido como pionero en el campo de trasplantes en animales donde describió numerosas técnicas quirúrgicas fruto de su empeño e inteligencia. El 1 de marzo de 1963, Starzl tuvo el primer caso en sus manos en los que poder poner en práctica todo lo aprendido. En Colorado, un niño de 3 años que nació sin vías biliares en el hígado, fue considerado el primer receptor del mundo de un trasplante hepatico. Desgraciadamente el resultado fue peor de los esperado y el niño murió a las pocas horas de la cirugía. Varios meses después, se realiza un nuevo intento ya en un adulto. El paciente muere a los meses por otros motivos pero la función hepática fue normal.

Otros transplantes

Además de los órganos clásicos como los expuestos anteriormente, otras regiones del cuerpo han sido objeto de estudio y análisis para proceder a su viabilidad.

Hemos sido testigos recientemente del primer trasplante de cara; en mayo de 2013, en un hospital de Polonia se realizó el primer trasplante completo de cara a un minero que había sufrido un accidente mientras trabajaba en una mina. Se le implantó la mandíbular, el hueso malar y el suelo orbitario. El tiempo quirúrgico, 27 horas.

El primer trasplante de una mano se realizó en 1999, en el prestigioso centro médico especializado en mano y miembro superior Kleinert Institute de Louisville en Estado Unidos. Catorce horas de cirugía y de anestesia para intentar que funcionen los 28 músculos, 27 huesos, dos arterias principales y tres nervios encargados de que funcione la extremidad.