Con ganas de vivir y vencer

Del #SOSAlgecirasCF que inundó las redes sociales a nivel nacional al fútbol, sólo fútbol. Con la fuerza y las ganas del que se siente "más vivo que nunca" tras verse cerca de la desaparición, el Algeciras Club de Fútbol acude hoy (16:30) a una nueva batalla deportiva en el campo del Sevilla C, el quinto clasificado.

Qué difícil es para la entidad albirroja tener un largo periodo de tranquilidad. Un día después de una reparadora victoria por 3-0 ante el San Roque de Lepe llegó la noticia de que el juzgado de lo Mercantil aceptaba el recurso de la Seguridad Social que reclama un millón de euros al club de una deuda de 2008. El golpe hizo temblar los cimientos del algecirismo que volvió a sentirse cerca del final. Llegaron las reacciones del Ayuntamiento de Algeciras y de la junta directiva, que dejaron claras las ganas de seguir adelante. Toda la ciudad a una y toda España se enteró de que un histórico del fútbol estaba en peligro.

Los jugadores -así lo dijo su capitán Iván Turrillo- se sintieron arropados y todo lo ocurrido ha conseguido aumentar las ganas de luchar por la entidad. Por cierto, hubo quienes intentaron fichar en el río revuelto albirrojo pero todos decidieron apostar por el Algeciras. Un dato para tener en cuenta.

Con todo eso, que es mucho, el equipo de David Gutiérrez Guti busca en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC enlazar su segunda victoria por primera vez desde el mes de noviembre. Y de camino ganar fuera tras cuatro salidas con tres empates y una primera derrota. Un triunfo que tendría doble valor porque se produciría ante un rival directo en la pelea por la fase de ascenso, el objetivo. El Sevilla C es el quinto clasificado a siete puntos de un Algeciras que es tercero y que podría meter presión también a Arcos (50 puntos) y al líder Betis B.

David Guti, tras la victoria frente al San Roque de Lepe, va apostar por la continuidad del equipo titular, aunque habrá cambios importantes en la defensa. El Algeciras recupera a Adrián Máiquez, Pablo Ganet y Juanca y, por primera vez en mucho tiempo, no tiene bajas. Se quedan fuera por decisión técnica Juanca, Josemi, Mauri -que no está al cien por cien físicamente- y Dani Gallardo, un fijo desde el principio de temporada en el once.

Máiquez y Jose Mari, que debutaría como titular, entran como novedades en los laterales y parece que Anaya y Hedrera seguirán en el centro de la zaga. A partír de ahí, el equipo que salga a pelear con el Sevilla C podría tener los mismos nombres que el de la pasada semana. Mané e Iván en el centro, Pato y Ayala por los costados, con Tano en la mediapunta y Camps como nueve. Tampoco sería extraño ver en el equipo titular a Ganet, que ya cumplió su sanción aunque Guti puede confiar de nuevo en el centro Mané-Iván.

El Algeciras quiere terminar una difícil semana con una nueva alegría y aprovechar ese ambiente de unión que vive el algecirismo.