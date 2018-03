"Es un reto ganar a un equipo que peleará por el ascenso, no hay mejor rival para mejorar"

El entrenador del Sevilla C, Paco Gallardo, sostiene que para su vestuario supone "un reto" doblegar mañana al Algeciras Club de Fútbol en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. "No hay mejor rival que un serio candidato al ascenso" para reconducir la marcha del segundo filial nervionense, asegura el entrenador, quien explica que sus jugadores quieren ofrecer ante los de José Antonio Asián "el nivel" de las primeras jornadas "que es el mismo que queremos mantener hasta el final de la temporada", pero que dista mucho de ser el de las últimas jornadas.

"A los jugadores lo que le hemos dicho es que si han sido capaces de hacerlo bien durante buena parte de la temporada es porque están capacitados para volver a hacerlo ahora y como además ellos no se han visto desbordados por ningún equipo, los propios futbolistas se quedan con el convencimiento de que aún hay tiempo de hacer cosas importantes y por eso vamos a pelear de aquí a final de temporada", abunda Gallardo.

"Aunque somos un equipo que mira especialmente el apartado de la formación, siempre apetece continuar en la línea de resultados que llevábamos, que se ha visto interrumpida en las últimas jornadas", reflexiona el preparador, que sostiene que en las últimas siete semanas, a pesar de no haber logrado una sola victoria sus equipo "no mereció perder".

"Nos hemos dejado diez puntos prácticamente en las últimas jugadas de los partidos y eso es consecuencia de que tenemos una plantilla plagada de jugadores muy jóvenes, con una media de edad de 18 años", explica el entrenador sevillista. "En esos últimos minutos nos ha faltado experiencia, pero es verdad que los rivales no han sido superiores a lo largo de los noventa minutos".

Con respecto al Algeciras, comenta: "No descubro nada si digo que es un grandísimo equipo, que va a pelear por ascender a Segunda B, porque tiene jugadores con muchísima calidad, que forman un grupo envidiable y por eso supone un reto para mi vestuario conseguir un reto ante ese rival".

El Sevilla C no conocerá hasta que finalice el partido del Sevilla Atlético con el Cádiz que se disputa a partir de las 20:00 de hoy con qué jugadores puede contar frente al Algeciras, ya que incluso aunque alguno de los chavales sea convocado por Tenevet para el duelo de Segunda división, en caso de que no actúe o lo haga durante muy pocos minutos podría enfrentarse mañana al Algeciras. "De todas formas, nuestra fortaleza radica en que estén los que estén formamos un bloque competitivo", desliza el míster.