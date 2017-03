Entre el fútbol y la política

El encuentro que España disputará ante Israel en Gijón sigue adquiriendo tintes políticos con el paso de las horas. Así, la plataforma Tarjeta Roja a Israel, compuesta por quince entidades asturianas, se manifestará en la ciudad gijonesa mañana contra el "comportamiento del Estado de Israel" coincidiendo con el partido que ambas selecciones disputan clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Rusia 2018.

La manifestación dará comienzo a las 19:00 en la plaza de Jovellanos para finalizar en el parque de Cocheras, el lugar más cercano al estadio de El Molinón al que les permiten acercarse. El portavoz de la plataforma, Ángel Alonso, aseguró ayer que la selección de Israel representa en el terreno deportivo "a un Estado que comete violaciones contra el derecho a jugar al fútbol de otros pueblos", pero reiteró el carácter "pacífico" de la convocatoria.

La marcha tiene como lema "Ayer Sudáfrica, hoy Palestina" y a su vez esta plataforma ha solicitado a la FIFA la expulsión de la selección de Israel mientras el país continúe con su actual forma de actuar. "La sociedad civil tiene que caracterizarse por la defensa de los derechos humanos y Gijón ha dado muchos ejemplos de ello y el viernes lo volverá a dar", añadió Alonso. Al margen de la manifestación la plataforma repartirá miles de cartulinas rojas para que el público que acuda al partido las muestren en los minutos 17 y 48 del encuentro, minutos elegidos en conmemoración de dos fechas, 1917 y 1948, en las que las potencias occidentales concedieron a Israel los terrenos palestinos. En relación con este asunto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro, ha recordado que el pasado 9 de marzo el Pleno municipal aprobó una moción que revocaba la iniciativa aprobada previamente de apoyo a una campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones a Israel.

Mientras tanto, el combinado que entrena Julen Lopetegui siguió con la preparación del choque en un entrenamiento en el que Carvajal no pudo ejercitarse al sufrir un proceso gripal, mientras que Pepe Reina continuó al margen con molestias en un gemelo que siguen teniendo en el aire su continuidad. El sitio del portero del Nápoles lo ocupó de nuevo Kepa, que no viajó junto al resto de compañeros de la selección española sub 21 a Murcia, y está a la espera de la evolución del guardameta madrileño para saber si se queda en la absoluta como tercer portero.

El seleccionador español estará pendiente de la evolución de Carvajal para decidir el lateral derecho. El madridista iba a ser titular frente a Israel y en caso de que no esté recuperado su sitio lo ocuparía Azpilicueta.