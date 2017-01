El fútbol paga una deuda

Bien está lo que bien acaba, por infinito que sea el sufrimiento que deja a su paso. El fútbol, que tan rácano se mostró con la Balona en Lorca, Cartagena o hace dos semanas ante el Real Jaén se apresuró ayer a saldar su deuda y mostró una infinita generosidad con el equipo albinegro, concediéndole un triunfo al que no se había hecho acreedor por argumentos. Una victoria que vale su peso en oro, porque impide que los de La Línea regresen a las catacumbas de la clasificación. El primer éxito de Julio Cobos, en el que mucho tuvo que ver el meta Óscar Santiago, aúpa a los balonos hasta el puesto trece y apacigua tormentas que amenazaban con llevarse al equipo por delante.

La Balona recupera la sonrisa y en el Municipal volvió a resonar ese ese "oé Recia oé" que no es otra cosa que la banda sonora de los éxitos relevantes. Después de seis semanas sin un triunfo que echarse a la boca, los albinegros sumaron ayer tres puntos de esos que traen consigo valor añadido. Lo hicieron en un partido en el que lo mejor es no hacer demasiado caso a la autopsia futbolística. El Extremadura, sobre todo en la segunda parte, estuvo más cerca de la victoria que una Balompédica encorsetada por sus limitaciones y sus miedos. Pero eso poco importa ahora. Lo relevante es que justo cuando la credibilidad había tocado fondo, la centenaria escuadra de La Línea pudo con un equipo que llegaba en plena euforia. Hay momentos en la Liga en la que el fútbol no es más que factor añadido. La competición obliga a ser resultadista cuando la cloaca de la tabla queda muy cerca. Y ayer era uno de esos días.

El primer periodo se hizo largo, interminable. Los grilletes atenazaban a unos y otros y aunque eran los azulgrana los que ponían más gusto en el toque del balón, los minutos parecían contener un centenar de segundos.

En el 32' llegó el primer aviso de los visitantes. Porque una cosa es que la Balona enlazase ayer su tercera jornada sin encajar un gol y otra, muy diferente, que estuviese brillante en defensa. Willi se volteó dentro del área y su disparo se fue a un palmo del marco. Cuatro después llegó la réplica. Carlos Selfa -que cuajó un partido excepcional- peleó por un balón en la línea de fondo y lo mandó a las mismísimas entrañas del área, donde Canario no llegó por milímetros.

Tras el descanso el Extremadura dio un paso adelante. Y buscó la espalda de la retaguardia balona,

Nada más arrancar un error de Mario Gómez puso a Pierre frente a Óscar Santiago, pero en el mano a mano ganó el portero de la Balona, que se fue agrandando a medida que pasaban los minutos. En el 53' fue Walter el que obligó a esforzarse al guardavallas balono.

En el 56' la Balompédica salió de la cueva y el batallador Álex Rubio se la puso a Zamorano, pero el argentino golpeó con el exterior y el esférico se fue alejando del marco a medida que se distanciaba del lanzador.

Llegado el ecuador de la segunda mitad el Extremadura mostró todo su fútbol. Literalmente durante un cuarto de hora tuvo a la Balona metida en su trinchera. Daba la sensación de que el gol era sólo una cuestión de tiempo. A veinte del final Walter disparó por dos veces, pero primero Óscar Santiago y más tarde Joe evitaron desde el suelo lo que parecía un tanto cierto.

Los banquillos jugaron entonces sus bazas. Juan Sabas sacrificó a su mejor hombre, Pierre -despedido con una ovación por la sabía afición de La Línea- y Cobos dio paso a Juampe y a Gato, quien ocupó la plaza de un Canario silbado en su camino del vestuario. En ese movimiento de piezas, ganó el técnico albinegro.

En el 80' el denostado Bauti -que, cosas del fútbol, hizo un verdadero partidazo- robó un balón en el centro del campo, mandó a Gato, éste a Juampe, que disparó. El balón se negaba a entrar así que Álex Rubio lo empujó junto a la línea de meta. Un gol celebrado con rabia dentro y fuera del campo mientras el Extremadura reclamaba un fuera de juego que las imágenes de televisión demuestran que no existió. Un tanto que supone una victoria de esas que se denominan balsámicas.

Después sólo quedaba un alarde de oficio por parte de los locales para que no se jugase nada y la decisión de la abnegada afición local de matrimoniar de nuevo con sus hombres. Ya faltan tres puntos menos para que la Balona logre la permanencia y eso es, al día de hoy, lo único importante. A fin de cuentas, de juego y de méritos siempre hay tiempo para debatir.

Óscar Santiago HHH

Bauti HHH

Joe H

Mario Gómez H

Rulo H

Zamorano HH

Ismael Chico H

Carlos Selfa HHH

Stoichkov l

(Juampe, 63') H

Canario l

(Gato, 73') H

Álex Rubio H

(F. Farrón, 85') sc

Toni Doblas sc

Manu Martínez H

Josu H

José Rodríguez HH

Zamora HH

Fall H

Carlos Rubén H

(David Agudo, 46') l

Pierre HHH

(Fran, 73') sc

Willy H

Javi H

Walter H

(Dieguito, 86') sc

Árbitro: Sergio Pérez Muley (Madrid) HH Cometió algún error técnico, pero no tomó decisiones erróneas que fuesen relevantes.

Tarjetas: Amarillas a los locales Carlos Selfa (31'), Rulo (38'), Joe (74') y Maurí (80') -éste en el banquillo- y a los visitantes Carlos Rubén (40'), Javi (66') y Zamora (68').

Gol: (1-0)Gato manda un balón al área para Juampe, que cruza y cuando el balón se colaba, sobre la misma línea, emopuja Álex Rubio (80').

Incidencias: Encuentro de la vigésimo segunda jornada del grupo IV de la Segunda división B, disputado en el Muncipal de La Línea ante unas 1.200 personas, de las que alrededor de 200 habían llegado desde Almendralejo. Antes del comienzo del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Parra y Fernando Iglesias. Las jugadoras de las selecciones andaluza y gaditana sub-16 Marta y Dalhia efectuaron el saque de honor.