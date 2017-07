El fútbol modesto hace frente común ante LaLiga

La Real Balompédica Linense (Segunda B) y el Algeciras CF y la UD Los Barrios (Tercera) representaron ayer al fútbol comarcal en el II Congreso de Proliga, una cita celebrada en Madrid con el compromiso de crear estructuras en el fútbol no profesional, después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidiese a los clubes modestos un "esfuerzo" en fomentar la gestión y la integridad en el balompié.

El II Congreso LaLiga-Proliga y la segunda jornada de Formación LaLiga-Proliga contó con la participación de más de 180 personas pertenecientes a clubes y delegaciones de Segunda B y Tercera, entre ellos el gerente de la Real Balompédica, Mario Galán; el presidente del Algeciras Club de Fútbol, Ricardo Alfonso Álvarez (ambos recibieron una placa de reconocimiento por los respectivos centenarios de sus entidades); y el de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, que además es el delegado de los clubes de Andalucía occidental.

Igualmente estuvieron los representantes del fútbol no profesional, encabezados por Óscar Garvín, presidente de Proliga, y una amplia representación de LaLiga. Entre ellos, Javier Tebas, el presidente, Alfredo Lorenzo, director de Integridad y Seguridad, y Pedro Malabia, director de Fútbol Femenino de LaLiga, participaron en las jornadas formativas, junto a Antonio Jesús López Nieto, representante de LaLiga en el Comité Arbitral de la Competición Profesional, y José Manuel Mateos, presidente de Afepe.

Álvaro Moya explicó al término de la reunión que el congreso aprobó "un presupuesto de casi 500.000 euros" y aseguró que van a llevar "una propuesta a la asamblea de la Española porque queremos que se cumpla el Real Decreto (unos 53 millones de euros para el fútbol modesto)".

Igualmente, indicó que "se van a crear dos comisiones, una es de Segunda B, con un representante por grupo, para que trabajen de manera conjunta y eleven a la Española las propuestas que crean que van a ser beneficiosas", mientras que la otra, "en la que voy a estar presente" trata del "protocolo institucional, en la que vamos a ir haciendo reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias y llevar nuestro trabajo para que lo conozcan".

Por otro lado, Tebas destacó la importancia de la gestión deportiva de los clubes. El presidente de LaLiga puso como ejemplo el trabajo con el fútbol femenino. "Hemos fomentado la creación de una asociación de clubes de la Liga Iberdrola, hemos fomentado la creación de Proliga, y hemos apostado por la gestión y la integridad en ambas asociaciones".

Además, el máximo dirigente de la LaLiga subrayó la importancia de trabajar la integridad en el fútbol no profesional. "Menos folletos y más unidades de integridad, más monitorizar partidos y apuestas, y más colaboración con la Policía", apuntó el dirigente.

Tebas explicó también que es necesario crear un producto audiovisual "cuidado". "Si el producto está podrido por asuntos de integridad, no lo va a querer nadie, si hay incidentes de violencia en los estadios no lo vamos a vender, es cuestión de gestionar bien. A veces los clubes profesionales tenemos la sensación de que el dinero que se entrega no llega donde queremos", dijo.

"El 20 julio se decidirá en la asamblea de la RFEF cómo se repartirá el dinero. Antes del Real Decreto se entregaban 25 millones de euros y ahora casi son 53. Si los derechos del fútbol profesional crecen, el del aficionado también", sentenció.