Y al final de todo, fútbol

Real Balompédica y Extremadura UD -el heredero de aquel equipo que llegó a pasearse por la Primera división- disputan esta tarde en el Municipal de La Línea un partido de un valor incalculable para las pretensiones de ambos de seguir militanto enla Segunda división B. Los linenses -con sólo un punto de renta sobre la plaza de promoción- llegan a la contienda tras diez jornadas en las que sólo han conseguido una victoria y seis en las que únicamente han sido capaces de anotar un gol. Los visitantes, después de sumar cuatro puntos ante rivales de la envergadura de Villanovense y Jumilla, lo que les ha valido para pasar de desahuciados a eufóricos aspirantes a la permanencia. El técnico local, Julio Cobos, baraja, como poco, cuatro cambios en la formación inicial. Joe, Stoichkov, Canario y Álex Rubio se apuntan como relevo del sancionado Olmo y de Alfonso, Juampe y Francis Ferrón.

Una semana especialmente convulsa, en la que la Balona se vio obligada a pedir calma a sus aficionados tras el empate en el campo del colista y en la que salió del club Javi Gallardo acaba hoy por fin y lo hace con un partido trascendente. La Balompédica, anclada en una grave crisis de identidad, recibe a un Extremadura al alza. Todo lo que no sea ganar colocará al equipo de La Línea en una situación más delicada si cabe de la que ya debe afrontar y dará alas al contrincante para seguir pensando en la salvación.

Tras la sesión matinal de ayer, presidida por el frío, el técnico llegó a la conclusión de que cuenta con 19 futbolistas para el encuentro de hoy, después de que Álex Trujillo haya recalado, en calidad de cedido, en la Unión Deportiva Los Barrios hasta final de temporada.

De hecho, de los que quedan en plantilla sólo está descartado el central Olmo González, sancionado por acumulación de tarjetas, ya que aunque Javi Gallardo no tiene físicamente la carta de libertad, está apartado del plantel por su negativa a acudir como testigo al juicio por la presunta agresión a su compañero Álex Trujillo.

Entre esos 19 hombres citados para esta tarde están el recién llegado Rafa Navarro, que sólo ha participado en dos entrenamientos, y Gato, que ha evolucionado mucho esta semana después de un mes en el dique seco por culpa de una lesión y que incluso ha participado en un par de sesiones con aparente normalidad. Entre ellos y el sub-23 Antonio González, que en principio es el que tiene todas las papeletas, parece estar la plaza del descartado en la lista de los que finalmente se incluyan en el acta.

En cuanto a la alineación Joe se perfila como el relevo de Olmo en el centro de la retaguardia. Pero no habría que descartar del todo que el recién llegado Rafa Navarro ocupase la plaza de Bauti en el lateral derecho. No es ningún secreto que el entrenador no está precisamente contento con el rendimiento de este último.

En la medular Juampe se cae del once en beneficio de Stoichkov, que jugará en una banda, y todo indica que los futbolistas más ofensivos serán dos que comenzaron el duelo del pasado domingo en el banquillo: Canario y Álex Rubio.